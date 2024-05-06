Новосибирский ресторатор Денис Иванов планирует открыть бары по франшизе за рубежом

Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов решил развивать свой проект изакая-баров [KU:] RAMEN через франшизу. Напомним, первый изакая-бар был открыт в Москве в сентябре 2017 года. Сейчас в столице работают четыре бара этого бренда.

В Сибири в приоритетные города для развития сети — Новосибирск и Красноярск. Также Денис Иванов рассчитывает через франчайзи выйти еще в восемь городов России: Санкт-Петербург, Краснодар. Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Екатеринбург. Кроме того, ресторатору интересны зарубежные локации: Дубай, Бишкек, Минск, Тбилиси, Алматы.

— Приоритетные города открытия выбраны потому, что это города с достаточным по размеру населением, наличием подходящего спроса и конкурентов, — пояснили в пресс-службе компании. — Кроме того, эти города являются гастрономическими столицами своего региона, страны, с высоким спросом на азиатскую и японскую кухню. Также в них есть примерные места для открытия по франшизе.

Старт продаж франшизы проекта японской кухни намечен на середину мая. Судя по информации, размещенной на сайте компании, объем инвестиций в одну локацию площадью от 180 кв.м составляет 55 млн рублей, в корнер на фудкорте или фудмолле площадью от 50 «квадратов» — от 17 млн рублей. Средний чек — 1,5 тысячи рублей.

В пресс-службе компании подчеркивают, что [KU:] RAMEN будет первым проектом в ресторанной группе Дениса Иванова, который открывается по франшизе.

На сегодняшний день в портфель проектов ресторатора входят: изакая-бар [KU:] RAMEN, Krombacher Beer Kitchen, #СИБИРЬСИБИРЬ, ресторан Champagne by Champagne, ресторан паназиатской кухни Aziatish, изакая-бар «Жан Хуан Лу», рестораны «Т.Б.К. Лонж», сеть пивных ресторанов BEERMAN, сеть кофеен «Чашка кофе», рестораны «Пельмениssimo», ресторан «Жерарня».

Эти проекты расположены в Новосибирске, Москве, Тюмени и Екатеринбурге.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открылся совместный ресторанный проект Дениса Иванова и звезды французского кино Жерара Депардье.