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Мазда 6 в новом кузове: очередной шаг к совершенству

  • 03/10/2019, 07:41
Тем, кто уже является поклонником седана Мазда 6, его обновление может показаться совершенно ненужным. Казалось бы, что можно изменить в практически идеальном автомобиле? Но, как известно, нет предела совершенству.

А потому японские инженеры решили еще раз проработать популярную модель, чтобы сделать ее еще более комфортабельной и динамичной. Россияне уже могут оценить результаты их труда, посетив официальные дилерские центры концерна.

 

Ключевые перемены

Первое, что привлекает внимание при знакомстве с обновленной «шестеркой» — это слегка видоизмененный дизайн. Мазда 6 в новом кузове выглядит еще более стильно и дерзко, она может стать яркой частью имиджа современного человека. Плавные, но в то же время достаточно резкие и четкие черты, стремящийся вдаль силуэт, интересные оттенки цвета создают запоминающийся образ и заставляют авто выделяться в потоке автомобилей.

На российском рынке Мазда 6 представлена с тремя типами бензиновых двигателей объемом 2.0 и 2.5 литра. Настоящим новшеством для этого седана стал двигатель объемом 2.5 литра, оснащенный турбонаддувом. С ним «шестерка» стала еще более динамичной, но в тоже время не вышла из-под контроля водителя.

За счет патентованной системы G-Vectoring Control Plus, она на любой скорости легко входит в повороты, быстро подстраивается под смену темпа движения, идеально работает в любых погодных и дорожных условиях. До 100 км/ч Мазда 6 с турбированным двигателем разгоняется за каких-то 7 секунд. При этом расход топлива удерживается в весьма разумных пределах: на 100 км движения в смешанном цикле уходит порядка 7.7 литров Аи-95. На трассе топливная экономичность возрастает.

Нельзя не отметить и повышенную комфортабельность обновленного седана. Акцент в нем сделан на минимизацию посторонних шумов и извлечение максимальной пользы из многочисленных электронных помощников. Датчики света, дождя и уровня жидкости в омывателе, электропривод и подогрев на боковых зеркалах заднего вида, двухзонный климат-контроль и многие другие опции значительно повышают качество вождения и делают его еще более приятным, что является одной из основных целей концерна Мазда.

Цена вопроса

Стоимость обновленной Мазды 6 с двигателем объемом 2.0 литра начинается в пределах 1,543 миллионов рублей и доходит до 1, 846 миллионов рублей в «топовой» комплектации Supreme. С двигателем объемом 2.5 литра «шестерка» будет стоить подороже: ее цена составляет 1,727 миллионов рублей для комплектации Active, 1,961 миллионов – для комплектации Supreme Plus и 2,139 миллионов рублей – Executive. С турбированным двигателем этот седан выпускается в единственной комплектации — Executive Plus, и стоимость его составляет порядка 2,304 миллионов рублей, без учета доплаты за цвет и дополнительные опции.

Учитывая достаточно высокую стоимость этого автомобиля, руководство концерна Мазда реализует различные специальные предложения, в рамках которых его покупка становится более выгодной и доступной. В частности, покупатель может реализовать старый автомобиль по программе «трейд-ин» и получить при этом скидку в размере 60-75 тысяч рублей, в зависимости от марки реализованной машины. Кроме того, в официальном дилерском центре он может оформить кредит на привлекательных условиях – со сниженной процентной ставкой или фиксированным размером ежемесячного взноса. Перечень специальных предложений регулярно обновляется, и ознакомиться с ним можно у официальных дилеров концерна.

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