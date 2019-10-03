Пенсионеры могут остаться без прожиточного минимума

Согласно российскому законодательству, любые взыскания в доход федерального бюджета из заработной платы, стипендии, пенсии и иных доходов, могут осуществляться исключительно федеральной службой судебных приставов на основании вступившего в силу исполнительного документа.

Однако, не так давно, в Государственную Думу был внесён на рассмотрение законопроект, согласно которому чиновники планируют запретить судебными приставам списывать с банковского счёта граждан, в счет погашения возникшей задолженности, пенсии, пособия, алименты и другие выплаты социального назначения. Данный законопроект был создан с целью оказать финансовую и социальную поддержку гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Однако, Пенсионный Фонд, в свою очередь, заявил, что готов взять на себя обязательства по удержанию из пенсионных выплат долгов по исполнительным листам.

К примеру, если у пенсионера образовалась задолженность по коммунальным или кредитным платежам, или имеется штраф в ГИБДД, территориальный орган ПРФ будет уполномочен удержать в пользу бюджета до 50% размера пенсии, а по алиментным обязательствам до 70 %. Также ПФР может удержать из дохода пенсионера до 20% суммы излишне выплаченной пенсии. При этом, не имеет значения основание, по которому пенсия была начислена. Взыскание может быть обращено, как на пенсию по старости или по потере кормильца, так и на другие виды социальных выплат. Если идею ПФР поддержит вышестоящая власть, пенсионерам, и без того живущим на копейки, станет ещё труднее сводить концы с концами.

Согласно Закону «О прожиточном минимуме», запрещается удерживать размер суммы дохода, превышающий минимальный прожиточный минимум. Однако, при этом законом не учитывается, сколько денег останется у должника после такого вычета. Зачастую, практика показывает, что оставшаяся после удержания задолженности сумма настолько мала, что у должника не остаётся денег даже на продукты первой необходимости и лекарства.

В свою очередь, представители Пенсионного фонда, махнув рукой на букву закона, и слышать ничего не хотят о социальных проблемах населения страны.

Гражданам, которые после такого «грабительского» вычета, останутся без средств к существованию, представители власти порекомендовали обращаться в суд с исковыми требованиями к территориальному органу ПФР об оспаривании такого решения. Как долго пенсионерам придётся обивать пороги судов в поисках справедливости — не уточняется.

Подводя итоги, представители Пенсионного Фонда открыто заявили, что пенсия относится к источнику дохода, а значит на этот доход в полной мере может быть обращено взыскание по исполнительным документам.