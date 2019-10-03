Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Пенсионеры могут остаться без прожиточного минимума

  • 03/10/2019, 08:03
Социальная политика руководства нашей страны далеко не всегда учитывает интересы граждан. Грядущие глобальные и, далеко не гуманные, изменения пенсионного законодательства – яркий тому пример.

Согласно российскому законодательству, любые взыскания в доход федерального бюджета из заработной платы, стипендии, пенсии и иных доходов, могут осуществляться исключительно федеральной службой судебных приставов на основании вступившего в силу исполнительного документа.

Однако, не так давно, в Государственную Думу был внесён на рассмотрение законопроект, согласно которому чиновники планируют запретить судебными приставам списывать с банковского счёта граждан, в счет погашения возникшей задолженности, пенсии, пособия, алименты и другие выплаты социального назначения. Данный законопроект был создан с целью оказать финансовую и социальную поддержку гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Однако, Пенсионный Фонд, в свою очередь, заявил, что готов взять на себя обязательства по удержанию из пенсионных выплат долгов по исполнительным листам.

К примеру, если у пенсионера образовалась задолженность по коммунальным или кредитным платежам, или имеется штраф в ГИБДД, территориальный орган ПРФ будет уполномочен удержать в пользу бюджета до 50% размера пенсии, а по алиментным обязательствам до 70 %. Также ПФР может удержать из дохода пенсионера до 20% суммы излишне выплаченной пенсии. При этом, не имеет значения основание, по которому пенсия была начислена. Взыскание может быть обращено, как на пенсию по старости или по потере кормильца, так и на другие виды социальных выплат. Если идею ПФР поддержит вышестоящая власть, пенсионерам, и без того живущим на копейки, станет ещё труднее сводить концы с концами.

Согласно Закону «О прожиточном минимуме», запрещается удерживать размер суммы дохода, превышающий минимальный прожиточный минимум. Однако, при этом законом не учитывается, сколько денег останется у должника после такого вычета. Зачастую, практика показывает, что оставшаяся после удержания задолженности сумма настолько мала, что у должника не остаётся денег даже на продукты первой необходимости и лекарства.

В свою очередь, представители Пенсионного фонда, махнув рукой на букву закона, и слышать ничего не хотят о социальных проблемах населения страны.

Гражданам, которые после такого «грабительского» вычета, останутся без средств к существованию, представители власти порекомендовали обращаться в суд с исковыми требованиями к территориальному органу ПФР об оспаривании такого решения. Как долго пенсионерам придётся обивать пороги судов в поисках справедливости — не уточняется.

Подводя итоги, представители Пенсионного Фонда открыто заявили, что пенсия относится к источнику дохода, а значит на этот доход в полной мере может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Популярное с сайта

МегаФон скооперировался с производителем компьютерных игр Blizzard

02/10/2019, 16:46
Телекомоператор будет предлагать своим клиентам продукцию партнера.
За 9 месяцев «Обувь России» открыла более 150 собственных магазинов

За 9 месяцев «Обувь России» открыла более 150 собственных магазинов

02/10/2019, 16:23
На 30 сентября компания включала 895 магазинов в 361 городе России.
СибНИА завершил работу по двум проектам для малой авиации.

Владимир Барсук: Чем активнее будут использоваться наши разработки, тем лучше

02/10/2019, 15:18
СибНИА завершил работу по двум проектам для малой авиации.

Актуальный разговор

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

Все материалы
Новости

Проблемы с зарплатой в Сибирском филиале РАНХиГС вынесли на публику

02/10/2019, 19:57

На модернизацию системы теплоснабжения Черепаново будет направлено более 740 млн рублей

02/10/2019, 18:39

В Кольцово появится легкоатлетический комплекс

02/10/2019, 18:00

Второй участок дороги по ул. Титова построят на год раньше

02/10/2019, 17:39

Заведующего патологоанатомическим отделением будут судить за получение взятки

02/10/2019, 17:08

МегаФон скооперировался с производителем компьютерных игр Blizzard

02/10/2019, 16:46

За 9 месяцев «Обувь России» открыла более 150 собственных магазинов

02/10/2019, 16:23

Владимир Барсук: Чем активнее будут использоваться наши разработки, тем лучше

02/10/2019, 15:18

Международный форум InPark-2019 пройдет в Новосибирске

02/10/2019, 14:32

В Новосибирске начал работу Кассационный военный суд

02/10/2019, 14:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска