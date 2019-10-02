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Проблемы с зарплатой в Сибирском филиале РАНХиГС вынесли на публику

Решить вопрос внутри академии через конструктивный диалог не получилось.
  • 02/10/2019, 19:57
Автор: Юлия Данилова
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Сотрудники Сибирского института управления — филиала РАНХиГС в середине сентября направили письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау (Есть в распоряжении редакции — Ред.), в котором изложили проблемы сложившиеся в сфере оплаты труда и социальной поддержки работников института.

В обращении отмечается, что «штатный преподаватель Сибирского института управления в течение учебного года в среднем вырабатывает не менее 2,5 ставок, т.е. более 2000 часов. За счет такой высокой интенсивности труда достигается неплохая среднемесячная зарплата». При это в документе подчеркивается, что «стоимость одного часа работы преподавательского состава филиала РАНХиГС самая низкая в городе: у доцента, кандидата наук, находящегося в штате института, составляет 210 рублей, а стоимость часа старшего преподавателя без степени — 115 рублей». Для сравнения, в среднем по вузам города час работы доцента стоит 330 рублей, старшего преподавателя — 205 рублей. «Почасовые расценки влияют на оклады, которые также в 2 раза ниже, чем в среднем по вузам города. При этом оклады не пересматривались уже 5 лет. Низкая зарплата не способствует закреплению в институте молодых квалифицированных кадров»

Авторы обращения к ректору РАНХиГС также подчеркивают, что «рассчитывали на выстраивание конструктивного диалога через руководство головного вуза с директором Сибирского филиала Сергеем Сверчковым, но тот вынес внутрикорпоративный вопрос в публичную сферу». 30 сентября на одном из новосибирских телеканалов (НТН-24) вышел сюжет, где Сверчков комментировал сложившуюся ситуацию. Коллектив преподавателей оскорбили прозвучавшие в нем заявления.

—  Мы не хотели быть в конфликте с руководством института, но их нежелание услышать предложения представителей работников, нежелание решать проблемы, волнующие коллектив на протяжении последних трех лет, дошло до крайнего предела, и мы были вынуждены обратиться к ректору нашей академии, — подчеркивают представители коллектива РАНХиГС, заявляющие, что их вынудили выступить с открытым обращением в СМИ.

Фото: скриншот письма

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