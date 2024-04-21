МЧС 6 часов тушило крышу многоэтажки в Новосибирске

Ночью 21 апреля в Новосибирске загорелась крыша многоэтажного жилого дома в Центральном районе.
― На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение утеплителя. Огонь распространился на фасад здания и кровлю. Из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Звеном ГДЗС спасен 1 человек. Пострадавших нет, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.
Шесть часов понадобилось МЧС, чтобы ликвидировать возгорание. На месте работало более 120 человек и использовалось 32 единицы техники.
Источник фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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