МЧС потушило кабинет томографии в областной больнице Новосибирска

В Новосибирске сотрудники МЧС России потушили возгорание бесперебойников в больнице. Пострадавших нет.

ЧП произошло поздно вечером 17 октября. Персонал узнал о задымлении благодаря датчикам оповещения.

― В 23:01 в корпусе областной клинической больницы произошло незначительное задымление на 1 этаже. Об этом пожарным сообщила установленная в медучреждении система обнаружения и оповещения «Стрелец-Мониторинг», ― сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв.м. во вспомогательном помещении кабинета компьютерной томографии. Огнем был поврежден источник бесперебойного питания.

Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек из числа персонала. Еще одного медработника вывели из помещения с помощью спасательных устройств. Также в больнице пришлось проводить дымоудаление.