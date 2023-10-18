Рекламодателям

МЧС потушило кабинет томографии в областной больнице Новосибирска

  • 18/10/2023, 10:45
Автор:
МЧС потушило кабинет томографии в областной больнице Новосибирска
В медицинском учреждении загорелся бесперебойник.

В Новосибирске сотрудники МЧС России потушили возгорание бесперебойников в больнице. Пострадавших нет.

ЧП произошло поздно вечером 17 октября. Персонал узнал о задымлении благодаря датчикам оповещения.

 ― В 23:01 в корпусе областной клинической больницы произошло незначительное задымление на 1 этаже. Об этом пожарным сообщила установленная в медучреждении система обнаружения и оповещения «Стрелец-Мониторинг», ― сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв.м. во вспомогательном помещении кабинета компьютерной томографии. Огнем был поврежден источник бесперебойного питания.

Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек из числа персонала. Еще одного медработника вывели из помещения с помощью спасательных устройств. Также в больнице пришлось проводить дымоудаление.

Фото: МЧС по Новосибирской области.

974

Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар оповещатель МЧС больница


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRKzЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxR2JЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRQUGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpx5meЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxQsTЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
13/10/23 13:15
Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52

На расселение домов в Калининском районе Новосибирска потребуется 400 млн рублей

На первой новосибирской площадке КРТ начали сносить дома.
Читать далее >>

Заксобрание Новосибирской области может лишиться депутата Владимира Лаптева

На октябрьскую сессию планируется вынести вопрос о сложении м полномочий.
Читать далее >>

ЭкоНива дебютировала на товарной бирже

Компания продала 720 тонн молока и 100 тонн сливочного масла на общую сумму 88,5 млн рублей.
Читать далее >>

Цены на дизельное топливо в Новосибирской области снизились на 12000 рублей за тонну

Информацию о поставщиках, которые не будут учитывать эту динамику, передадут в УФАС.
Читать далее >>

На довыборы в горсовет Новосибирска выдвинулись 10 кандидатов

Шесть из них планируют бороться за мандат по 49 округу.
Читать далее >>

Депутаты Новосибирска объявили войну заборам

Чтобы они не мешали проезду пожарных и другой спецтехники.
Читать далее >>

По карте жителя можно получать кешбэк в Новосибирске

К сервису подключаются не только государственные учреждения, но и коммерческие компании.
Читать далее >>

Анатолий Локоть принял участие в субботнике

Горожане напоминают в соцсетях, что важно не только убрать листья, но и вовремя их вывезти на свалку.
Читать далее >>

По погоде на Покров новосибирцы оценивают грядущую зиму

По народным приметам, грядущая зима в регионе обещает быть мягкой и малоснежной.
Читать далее >>

Облигации компании экс-силовика из Новосибирска раскупили за день

Всего в ходе размещения было совершено более 1000 сделок.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Овчинников, публицист

Дмитрий Овчинников: Самокатам — бой, Или запретить нельзя оставить

Все прогрессивное человечество сегодня делает выбор в пользу микромобильности, а в Новосибирске горожане жалуются на мешающие им самокаты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новый зал самбо открыли в школе №220 в Новосибирске
18/10/23 12:54
Спорт
Карта жителя Новосибирской области: как получить и что она дает
18/10/23 12:39
Общество Технологии
Что выгоднее — вторичка или готовое жилье в новостройках?
18/10/23 12:10
Недвижимость
Школьники устроили троллинг продавцу секс-шопа в Новосибирске
18/10/23 11:34
Общество
Союз отцов Новосибирска выступает против концерта Дианы Арбениной
18/10/23 11:24
Общество
Строительство дома для детей-сирот отстает от графика под Новосибирском
18/10/23 11:16
Общество
МЧС потушило кабинет томографии в областной больнице Новосибирска
18/10/23 10:45
Происшествия
Покупатель напал с ножом на кассира, а затем сдался полиции под Новосибирском
18/10/23 10:42
Право&Порядок
Анатолий Локоть поручил завершить ремонт дорог в Новосибирске до конца недели
18/10/23 10:33
Власть Общество
В МВД рассказали, в каких отраслях работают трудовые мигранты в Новосибирске
18/10/23 10:25
Бизнес Экономика
Штрафы для хозяев животных одобрили новосибирские депутаты
18/10/23 10:00
Общество
Суд отменил приговор фанатам, которые убили болельщика в Новосибирске
18/10/23 0:04
Право&Порядок
Жительница Новосибирска упала в обморок в очереди к терапевту
17/10/23 23:03
Общество Происшествия
Суд оправдал бизнесмена под Новосибирском, на участке которого вор лишился ноги
17/10/23 19:47
Общество
Губернатор Андрей Травников утвердил состав нового правительства
17/10/23 19:45
Власть Отставки и назначения
КПРФ определилось с кандидатами на довыборы в горсовет Новосибирска
17/10/23 19:36
Власть Политика
Задолбака, Цивилезавр, КуZбасик: власти Кемеровской области ищут имя для символа региона
17/10/23 18:21
Власть Общество
Школу под Новосибирском, где порезали семиклассницу, уличили в буллинге
17/10/23 18:10
Общество
Автомобиль сбил пешехода после ДТП в Новосибирске
17/10/23 18:05
Общество
На расселение домов в Калининском районе Новосибирска потребуется 400 млн рублей
17/10/23 18:03
Город Недвижимость
Популярное
Банк России приостановит выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей
18/10/23 12:41
Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии рассмотрит Госдума
17/10/23 10:16
Депутаты хотят разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать педагогами
17/10/23 9:39
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами первой группы внесли в Госдуму
16/10/23 9:45
Сон для здоровья: как улучшить качество сна?
15/10/23 18:08
Госдума рассмотрит законопроект о введении запрета на использование животных в цирках
13/10/23 12:25
Новости компаний
Новосибирск присоединился к бета-программе ОС Аврора
18/10/23 11:26
Банк Уралсиб в Иркутске переехал в новый офис
17/10/23 10:49
Играй, студент: Wink покажет комедийный сериал с элементами киберспорта «Политех»
17/10/23 10:45
70% клиентов ВТБ совершают трансграничные переводы по номеру телефона
16/10/23 17:48
Банк Уралсиб запустил переводы по Юнистрим в онлайн-банке
16/10/23 16:51
Как россияне относятся к льготной ипотеке
16/10/23 14:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска