Покупатель напал с ножом на кассира, а затем сдался полиции под Новосибирском

Вынесен приговор в отношении 18-летнего жителя Татарска. Он признан виновным в разбое. Об этом сообщает пресс-служба Татарского районного суда.

Пьяный житель Татарска зашел ночью в супермаркет в Татарске и стал угрожать продавцу ножом. Он требовал отдать ему сигареты и деньги из кассы. Но в ту ночь пострадал не только кассир, но и другой работник, которого схватили за шею и направили на него нож.

Однако грабителю не выдали ничего из требуемого, а он в свою очередь, видимо, осознав происходящее, предложил сотрудникам магазина вызвать полицию. В супермаркете он дождался наряда и сдался сам.

― С учетом позиции государственного обвинителя и с учетом наказания по другому приговору суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ― говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

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