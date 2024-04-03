МЧС предупредили о возможном ЧС на реке Карасук в Новосибирской области

О возможном чрезвычайном происшествии на реке Карасук предупредили в МЧС Новосибирской области.

Река будет вскрыта в период с 4 по 7 апреля в районе села Черновка.

Есть вероятность образования затора льда и дальнейшего повышения уровня воды до отметок 960 – 1000 см (опасные отметки 960, 986 см), что может привести к подтоплению прибрежных территорий населенных пунктов.

На прошлой неделе в области было зафиксировано 11 переливов воды через проезжую часть. Инциденты произошли в Тогучинском, Искитимском, Карасукском и Кочковском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что начали разбирать рухнувший мост на реке Карасук в Новосибирской области.