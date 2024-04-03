Стало известно, кто поджег магазины с военной формой в Новосибирске

Два магазина с военной формой едва не сгорели в конце марта. Оперативники МВД и ФСБ по горячим следам задержали подозреваемых.
― Один заказчик и трое исполнителей в возрасте от 19 до 26 лет. Все они жители Бердска. Официально нигде не трудоустроены, искали заработки в телеграм-каналах. За определённую плату им было предложено совершить поджоги нескольких магазинов. Но до конца осуществить задуманное у них не получилось, подгорели только двери. Благодаря быстрому реагированию пожарных удалось предотвратить крупный имущественный вред, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.
По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Все фигуранты задержаны и во всем сознались.
Источник фото: freepik.com/автор — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru