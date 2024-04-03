Ролик в соцсетях подвел под статью о реабилитации нацизма жителя Бердска

В Новосибирской области за реабилитацию нацизма СК возбудил уголовное дело в отношении жителя города Бердска.

По версии следствия, в мае 2022 года 21-летний сибиряк на своей странице в «ВКонтакте» опубликовал видео, который содержит явное пренебрежение к обществу о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. Автор ролика понимал, что видео реабилитирует нацизм и оно доступно другим пользователям соцсети.

Оперативники ФСБ совместно со следователями СК задержали фигуранта и провели в его доме обыски.

— В настоящее время следствием продолжается сбор и закрепление доказательств, — пояснили в СК региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд огласил приговор Эмили Валеевой, обвиняемой в реабилитации нацизма. В суде было установлено, что в день празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ Валеева написала в паблике «Тушеные вентиляторы с мясом» в ВКонтакте, администратором которого она являлась, неуважительный пост в адрес защитников Отечества.