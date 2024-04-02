Начали разбирать рухнувший мост на реке Карасук в Новосибирской области

В поселке Базово Новосибирской области начали разбирать конструктивные элементы рухнувшего моста через реку Карасук. Они могут создать возникновение чрезвычайной ситуации во время паводка, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД).

В ведомстве добавили, что в июне 2024 года должны завершиться работы по разработке ПСД на капитальный ремонт моста.

Кроме того, специализированная экспертная организация обследует мост, для того. чтобы определить причины его обрушения. Движение транспортных средств осуществляется по устроенной объездной дороге.

Напомним, обрушение автомобильного железобетонного моста через реку Карасук в поселке Базово, произошло ночью 19 октября 2023 года. Мост 1971 года постройки, длиной 45 метров, грузоподъёмность 23 тонны. Обрушено 30 метров (2 пролёта). Мост соединял посёлок Базово и улицу Заречная, на которой проживают 26 человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области более 30 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии.