МЧС предупреждает о сильных заморозках в Новосибирской области

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области сохранятся сильные морозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

– Синоптики прогнозируют понижение температуры до –43 градусов в ночное время, – говорится в сообщении.

МЧС подчеркивает, что более интенсивная работа печей, а также существенная нагрузка на электросети приводят к росту пожаров в регионе. Отмечается, что сутки в Новосибирской области произошло 27 пожаров, три человека получили травмы.

Спасатели призывают к проявлению заботы по отношению к своим близким и соседям.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли в гараже погибшего 60-летнего мужчину.