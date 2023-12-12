«Бабуль, давай быстрее кошелек»: группа подростков ворвалась в дом к ветерану под Новосибирском

Школьники из села Новокремлёвское в Новосибирской области ворвались в дом пенсионерки и устроили дебош.

82-летняя Валентина Антоновна занималась домашними делами. Незваные гости проникли без приглашения в дом пенсионерки и начали себя вести по-хамски и бесцеремонно: прыгали по кровати, хватали старушку за халат, оскорбляли и требовали деньги. Издевательства школьники сняли на мобильный телефон.

Поделиться своими «подвигами» они решили в мессенджере, запустив видео в деревенский чат.

Неравнодушные жители села обратились в полицию.

— Бабушка, которая подверглась пыткам этих детей, ветеран труда. Всю жизнь Валентина Антоновна проработала в пекарне. У неё хорошая репутация, ничего дурного о ней не скажут. Этих подростков тоже в селе знают, они из неблагополучных семей, родители выпивают, — рассказали Infopro54 жители Новокремлёвского.

Как говорят в селе, подросткам 13-14 лет. Они раньше по инициативе школы помогали ветерану в качестве волонтеров.

По словам новокремлёвцев, пенсионерка проживает одна, дети в Новосибирске. Женщина всегда приветлива и дружелюбна.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту проживания пенсионерки. Ее опросили в присутствии родственников. Никаких наличных денег в доме не нашли. Возможно, что ученики унесли их с собой. Бабушка пребывает в шоке и даже не может толком рассказать о произошедшем.

— Лица, зафиксированные на видео установлены полицейскими. Но пока не ясно в какой день все это произошло. В настоящее время они с законными представителями доставлены в отдел полиции, где с ними работают сотрудники ПДН, — добавили в ведомстве.

Также на место ЧП выезжал следователь СК. По факту сообщения из МВД начата проверка.

Ранее редакция рассказывала, что сотрудники полиции разыскивают подростков, напавших на дворника. Инцидент произошёл вечером, 4 декабря, во дворе дома в Ленинском районе.