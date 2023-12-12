В Новосибирске нашли в гараже погибшего 60-летнего мужчину

Спасатели нашли тело 60-летнего мужчины в запертом гараже. О гибели сообщила служба МАСС в своем сообществе ВКонтакте.

Трагедия произошла в гараже на улице Кирзаводской. Мужчина не выходил на связь. При этом его автомобиль был заведен. На место трагедии выдвинулись сотрудники МАСС. Спасатели смогли открыть двери и обнаружили тело 60-летнего мужчины без признаков жизни.

— Погибшего передали сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

Напомним, что младенец оказался заперт в машине из-за севшего аккумулятора. Новосибирские спасатели освободили ребенка и передали в руки матери.

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