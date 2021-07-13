В Новосибирске стартовал очный этап отбора в «Школу 21»

В Новосибирске, в рамках проекта «Школа 21» начался очный отбор соискателей. Первые 500 абитуриентов уже приступили к четырехнедельному интенсиву, по результатам которого часть из них будет зачислена на основное обучение. На лето запланировано три отборочных интенсива: с 12 июля, с 9 августа и с 6 сентября. Всего на отборочные интенсивы было подано 30 тысяч заявок, из них 75% — жители Новосибирска и области и 25% — абитуриенты из других регионов России. Участникам предстоит активное погружение в сферу программирования с нуля и ежедневные задания.

— Школа в Новосибирске откроется осенью. Запланировано, что она будет выпускать 500 разработчиков в год, — пояснила директор «Школы 21» Светлана Инфимовская.

В рамках программы «Школы 21» были разработаны три новых актуальных направления по востребованным на рынке языкам программирования Python DS, Java, SQL, Go. В ближайшие полгода планируется представить ещё несколько веток обучения, в том числе направления для будущих аналитиков и тестировщиков, а также Data Science в медицине.

Совместный благотворительный проект Сбербанка и 2ГИС «Школа 21» стартовал в 2018 году. В филиале в Москве создана тысяча рабочих мест, в Казани — 500. Всего в школе обучаются 2500 студентов. За 2020 год в Новосибирской области количество вакансий в IT-отрасли выросло на 17% и продолжает расти. Несмотря на высокие зарплаты (на 66% выше средней по региону), дефицит кадров в отрасли сохраняется.