МЧС вводит режим повышенной готовности на территории Новосибирской области

Главное управление МЧС по Новосибирской области с 11 июля переводится в режим повышенной готовности.

— Завтра, 12 июня, под руководством заместителя губернатора Сергея Николаевича Семки мы проведем комиссию по ЧС, где утвердим планы по обеспечению безопасности на водных объектах, — рассказал Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.

Он напомнил, что в Новосибирской области несколько тысяч рек и озер. И каждые 50 метров береговой линии невозможно прикрыть спасателями. При этом, большинство случаев гибели людей происходило недалеко от берега и в присутствии людей.

Силы МЧС брошены в те места, где зафиксировано наибольшее количество погибших.

— Если считать по рекам: Обь, Карасук, Бердь и Иня. В том числе наши подразделения будут осуществлять наблюдение на крупных водных объектах. Например, озеро Чаны, — отметил Орлов.

С начала купального сезона в этом году в водоемах региона утонули 45 человек, в том числе 16 несовершеннолетних. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС рассказали, как спасти тонущего человека.Это связано с большим количеством утопленников.