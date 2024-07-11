Александр Аксененко: ГАИ не догонит самокатчиков, чтобы оштрафовать

В технической возможности привлечения к административной ответственности самокатчиков и велосипедистов усомнился депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко.
Этот вопрос он поднял на заседании Госдумы, когда обсуждался вопрос об изменениях в КоАП о привлечении к ответственности за нарушение ПДД владельцев средств индивидуальной мобильности.
— В дорожной карте Минтранса РФ уже числится законопроект, в котором планируется создание реестра всех СИМ и выдача номеров, — пояснил представлявший законопроект сенатор Артем Шейкин.
Напомним, поправки о штрафах для самокатчиков и велосипедистов были приняты Госдумой в первом чтении. За поездку на СИМ в состоянии алкогольного опьянения нарушителя могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, за превышение скорости — на сумму от 500 рублей до 5 тысяч.
На полях пленарного заседания Госдумы депутаты от фракции «Справедливая Россия – За Правду» также отметили, что в целях снижения количества ДТП с участием СИМ будут настаивать на полном запрете передвижения подобных аппаратов в пешеходных зонах.
На начало 2023 года количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), находящихся в прокате, достигло 192 тысяч, а в целом по России составляет уже не менее 750 тысяч единиц. Постоянно растёт и количество ДТП с их участием.
У кикшеринговых компаний также есть штрафы к нарушителям, прописанные в оферте:
за езду в нетрезвом— 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оштрафован блогер за поездку на самокате по проезжей часть, а также перевозку на СИМ стиральной машины.
Иллюстрация – скрин с пленарного заседания Госдумы.
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