Хватать за шею и оглушать: в МЧС рассказали, как спасти тонущего человека

На экстренном брифинге МЧС по Новосибирской области рассказали, как можно спасти тонущего человека.

По словам Виктора Орлова, начальника ГУ МЧС по Новосибирской области, во-первых у спасателя должно быть понимание, что тонущий человек совершает неадекватные действия.

— Нужно быть готовым, что он начнет сковывать своего спасателя. Вы должны помешать тонущему утопить вас. Мягко говоря, вы должны совершить хват за шею, можно и оглушить слегка для приведения человека в чувство, — пояснил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.

Евгений Розуменко, замдиректора ГКУЗ Новосибирской области «Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области», также отметил, что спасающий должен правильно оценить свои силы.

— Если вы сами умеете плавать, если имеете элементарные навыки помощи на воде, тогда, конечно, нужно спасать. Все индивидуально, — рассказал Евгений Розуменко, замдиректора ГКУЗ Новосибирской области «Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области».

По его словам, нельзя сказать, что ни в коем случае нельзя говорить «не спасай». Оценка именно своих сил – первостепенная задача в такой ситуации.

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