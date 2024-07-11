Хватать за шею и оглушать: в МЧС рассказали, как спасти тонущего человека

На экстренном брифинге МЧС по Новосибирской области рассказали, как можно спасти тонущего человека.
По словам Виктора Орлова, начальника ГУ МЧС по Новосибирской области, во-первых у спасателя должно быть понимание, что тонущий человек совершает неадекватные действия.
— Нужно быть готовым, что он начнет сковывать своего спасателя. Вы должны помешать тонущему утопить вас. Мягко говоря, вы должны совершить хват за шею, можно и оглушить слегка для приведения человека в чувство, — пояснил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.
Евгений Розуменко, замдиректора ГКУЗ Новосибирской области «Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области», также отметил, что спасающий должен правильно оценить свои силы.
— Если вы сами умеете плавать, если имеете элементарные навыки помощи на воде, тогда, конечно, нужно спасать. Все индивидуально, — рассказал Евгений Розуменко, замдиректора ГКУЗ Новосибирской области «Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области».
По его словам, нельзя сказать, что ни в коем случае нельзя говорить «не спасай». Оценка именно своих сил – первостепенная задача в такой ситуации.
Ранее редакция сообщала о том, что школьник утонул на озере в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik (Midjourney 6)
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru