В отношении новосибирского замминистра ЖКХ возбуждено уголовное дело

По сообщению пресс-службы регионального СО СКР, возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство по службе, а также 62-летнего учредителя юридического лица за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

— По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам. После чего, 11 января 2021 года, с данной организацией был заключен договор, — говорится в сообщении.

Замминистра задержали в машине бизнесмена при получении денег.

— Находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 млн. 5 тыс. рублей, в особо крупном размере за общее покровительство по службе, — рассказали в СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску.

В настоящее время фигуранты по делу задержаны следователями. Расследование уголовного дела продолжается.