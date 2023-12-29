Боевые трофеи из зоны СВО переданы в новосибирский музей

Историческому парку «Россия – моя история» переданы уникальные предметы из зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— С Авдеевского направления доставлен сбитый разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» и реактивный огнемёт РПО-А «Шмель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трофеи дополнят готовящуюся к открытию выставку, посвящённую СВО.

— Новые музейные экспонаты покажут посетителям, — отметил Михаил Симонян, советник губернатора Новосибирской области.

Напомним, что картины сибирских художников передали музею в Новосибирске. Всего было передано 11 картин.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников вручил награды героям СВО в Новосибирске.