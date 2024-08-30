Медалью «За отвагу» награжден казак из Новосибирской области

Казак Иван Леонов был награжден медалью «За отвагу», как военнослужащий, отличившийся при освобождении Авдеевки ДНР.
Мужчина из Чулымского района второй год служит в зоне проведения специальной военной операции.
Он был ранен в бою и сейчас проходит реабилитацию.
– От всех казаков и правления Новосибирского отдела Сибирского казачьего Войска поздравляем нашего Брата с высокой государственной наградой и желаем вернуться здоровым и целым с победой поскорее к своей семье, – говорится в сообщении КаZаки НОКО СВКО.
Ранее редакция сообщала о том, что дальнобойщик получил медаль «Участника гуманитарного конвоя» в Новосибирской области.
Источник фото: КаZаки НОКО СВКО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru