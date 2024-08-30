Медалью «За отвагу» награжден казак из Новосибирской области

Казак Иван Леонов был награжден медалью «За отвагу», как военнослужащий, отличившийся при освобождении Авдеевки ДНР.

Мужчина из Чулымского района второй год служит в зоне проведения специальной военной операции.

Он был ранен в бою и сейчас проходит реабилитацию.

– От всех казаков и правления Новосибирского отдела Сибирского казачьего Войска поздравляем нашего Брата с высокой государственной наградой и желаем вернуться здоровым и целым с победой поскорее к своей семье, – говорится в сообщении КаZаки НОКО СВКО.

Ранее редакция сообщала о том, что дальнобойщик получил медаль «Участника гуманитарного конвоя» в Новосибирской области.