Автоледи проехала на красный и сбила 20-летнего парня в Новосибирске

У дома № 9 на улице Лобова в областном центре произошло ДТП с участием пешехода. Молодого человека сбили на пешеходном переходе.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 52-летняя автоледи на Toyota Land Cruiser проехала на запрещающий сигнал светофора, пересекла перекресток на улице Кирова и сбила 20-летнего парня. В этот момент он переходил дорогу по пешеходному переходу.
Напомним, что 1 сентября в Новосибирске начинают действовать новые штрафы, они касаются скоростного режима. Также изменятся правила работы для таксистов.
Ранее редакция сообщала о том, что смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Новосибирском районе.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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