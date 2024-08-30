Автоледи проехала на красный и сбила 20-летнего парня в Новосибирске

У дома № 9 на улице Лобова в областном центре произошло ДТП с участием пешехода. Молодого человека сбили на пешеходном переходе.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 52-летняя автоледи на Toyota Land Cruiser проехала на запрещающий сигнал светофора, пересекла перекресток на улице Кирова и сбила 20-летнего парня. В этот момент он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего с травмами разной степени тяжести доставили в больницу на карете скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.

Напомним, что 1 сентября в Новосибирске начинают действовать новые штрафы, они касаются скоростного режима. Также изменятся правила работы для таксистов.

Ранее редакция сообщала о том, что смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Новосибирском районе.