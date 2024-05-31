Дальнобойщик получил медаль «Участника гуманитарного конвоя» в Новосибирской области

Дальнобойщик Дмитрий Ивженко получил медаль «Участника гуманитарного конвоя».
Как сообщил губернатор Новосибирской области, дальнобойщик с 2022-го года регулярно перевозит гуманитарные грузы в новые регионы России.
— За два года его регулярные поездки превратились в образ жизни, — говорится в сообщении губернатора.
Удостоверение к медали подписано накануне начальником 937-го артиллерийского полка.
Ранее редакция сообщала о том, что депутат горсовета Новосибирска получил медаль участника СВО.
Источник фото: Телеграм-канал Андрея Травникова, автор: пресс-служба.
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