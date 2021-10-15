«Медиашантажистам» продлили сроки

Суд Центрального района Новосибирска продлил до декабря сроки содержания под стражей журналиста Николая Сальникова и предпринимателя Сергея Проничева, подозреваемых в медиашантаже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 11.10.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Проничева С.Д. на 02 месяца 00 суток, а всего до 08 месяцев 00 суток, то есть до 16.12.2021, — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Аналогичное сообщение на сайте суда имеется и о Николае Сальникове.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сальникова и Проничева было возбуждено после выхода сюжета о новосибирских политиках, связанных со спортклубом «Успех», который возглавляет депутат Заксобрания Вениамин Пак. В середине апреля подозреваемые были помещены под стражу. С того времени оба по разным причинам ухудшили условия своего содержания. Как уже сообщалось, вскоре после первого помещения под стражу Сальникову смягчили меру пресечения на домашний арест, однако после попытки его побега в августе за пределы Новосибирской области суд Центрального района вернул журналиста под стражу.

Что касается Сергея Проничева, то, как ранее сообщала представитель защиты подозреваемого, он из обычной камеры предварительного заключения был перемещен в карцер без каких-то оснований для этого, несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья.

Напомним, что в деле фигурировал еще один подозреваемый — медиаменеджер Евгений Кузьменко, мерой пресечения в отношении которого суд избрал подписку о невыезде.

Кроме того, по информации суда Центрального района Новосибирска, продлен срок содержания под стражей подозреваемого по еще одному громкому делу — бывшего руководителя управления капитального строительства Константина Головина (уголовное дело по статье «Мошенничество», связанное с перечислением денег подрядчикам по фиктивным договорам за работы по строительству дошкольного учреждения на сумму 6,7 млн рублей, в то время как сами работы не осуществлялись).