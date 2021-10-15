С 9 ноября возобновляется авиасообщение России с девятью государствами

На официальном сайте Ассоциации туроператоров (АТОР) перечислены правила въезда российских туристов в шесть стран, авиасообщение с которыми будет открыто с 9 ноября. — Для въезда на Багамские острова требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 5 дней до прибытия. Детям с 2 до 11 лет допускается сделать экспресс-тест на антиген, — отметили в ассоциации. Тест на антигены могут сделать въезжающие, привитые вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Непривитые туристы или вакцинированные не одобренными в стране препаратами должны сдавать тест на антиген при перемещении между островами.

Все въезжающие на Багамы должны подать заявление на получение туристической медицинской визы (Bahamas Travel Health Visa).

Иран в настоящее время выдает неэлектронные туристические визы, а для групповых поездок из России с июля 2021 года действует безвизовый режим. Туристы из России при въезде должны иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия страну.

Привитые россияне с сертификатами российских вакцин, как и не привитые от коронавируса, могут въехать в Иран без ограничений. С собой им надо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Оман открыт для посещения вакцинированными, в том числе и «Спутником V» (вторая доза получена не позднее, чем за 14 дней до поездки) путешественниками. Перед отправлением пассажиры должны зарегистрироваться на специальном сайте, где указаны необходимые для въезда документы. Там же загружается сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 94 часов до прибытия в Оман. Или за 72 часа для коротких международных перелетов.

В случае отсутствия теста его надо сделать по прилету, до получения результатов турист носит электронный браслет. Визу можно получить по прилету.

— Туристы из России могут приехать в Словению, если у них уже есть открытая шенгенская виза. Сама Словения визы пока не выдает, — добавили в АТОР. Для въезда надо предъявить отрицательный результат ПЦР (взят за 72 часа до прибытия) или отрицательный экспресс-тест на антигены (взят за 48 часов).

Также действует европейский COVID-сертификат в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом, такой же документ третьей страны в любом формате на английском языке, выданный компетентными органами.

Справка о вакцинации против COVID-19, «Спутник V» признается. Возможно предъявлении справка о перенесенном коронавирусе старше 10 дней, но не более 180 дней.

— Перед вылетом в Тунис пассажиры должны заполнить бланк декларации о состоянии здоровья на сайте https://app.e7mi.tn. В результате будут созданы два документа, которые необходимо распечатать, подписать и предъявить до посадки, а затем по прибытии иммиграционной службе, — добавили в ассоциации.

Пассажиры старше 12 лет, прибывающие или следующие транзитом через Тунис, должны пройти ОТ-ПЦР-тест на COVID-19 не позднее чем за 72 часа до отправления из первого пункта посадки. Его результаты должны быть отрицательными. Результат теста должен иметь QR-код или быть выдан компетентным органом. Результат должен быть на арабском, английском или французском языках.

По прибытии самостоятельно путешествующего иностранца в Тунисе ждет карантин. Пассажир должен иметь оплаченную бронь на 10 дней в специальном отеле, а также трансфер между отелем и аэропортом, и тест на COVID-19, который ему сделают в течение последних 24 часов пребывания в отеле (между 9 и 10 сутками).

Доступ на все рейсы в Таиланд после возобновления авиасообщения будет открыт только для привитых туристов, страна из российских вакцин признает «Спутник V». Привитые смогут отдыхать без карантина на курортах четырех тайских провинций: Пхукет, Краби, Сураттхани и Пханг Нга.

Въезд в Нидерланды и Норвегию для туристов из России закрыт. Швеция также закрыла въезд российским путешественникам. Вакцинация российскими препаратами не признается, а въезд разрешен только отдельным категориям граждан.