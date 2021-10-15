Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

Результатом договоренностей мэрии Новосибирска с Минобороны РФ может стать передача территории Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Такими планами в ходе выездного совещания поделился главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. По словам архитектора, вокруг исторических зданий уже сложилась жилая инфраструктура, при этом инфраструктуры социальной и транспортной здесь явно недостаточно. С «большой землей» местных жителей связывает лишь единственное маршрутное такси, проходящее здесь нечасто.

— До появления музея здесь не было дороги, — рассказывает Александр Ложкин. — Мэрия построила улицу Старощука, по которой ходит единственный микроавтобус. На данной территории проживает огромное количество людей — здесь 247 тысяч кв. м жилья: «человейники», возникшие в нулевые годы, общежития Минобороны и ветхое жилье по улице Тополевой. Но на площадке нет инженерного обеспечения, школ, детсадов. Плюс здесь целый комплекс исторических зданий, и эта территория может стать одним из центров полицентрической системы. Здесь должно быть много видов деятельности, за которыми сюда приедут люди. С этого года у нас появился механизм КРТ, он укладывается в нашу концепцию.

Главный архитектор не скрывает, что в рамках КРТ в Военном городке появится новая жилая застройка.

— Концепция предполагает, во-первых, разработку мастер-плана, который определит, где и что будет, какой объем жилой застройки возможен, — поясняет он. — Во-вторых — создание единого оператора, которому будут переданы все участки. Жилищное строительство возможно, но это строго регламентированное строительство под контролем государства. Там где оно будет разрешено, появятся среднеэтажные объекты недвижимости. Мастер-план должен обеспечить соблюдение всех требований, потому что ни один памятник не может быть снесен по умолчанию.

Вместе с жилой застройкой концепция развития территории по-прежнему предполагает размещение музейного кластера (исторический парк, многофункциональный культурный центр, музей Сибири, военно-инженерный музей, военно-исторический музей, музей связи, музей спорта, центр искусств с выставочным манежем, церковь, центр хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области). Кроме того, здесь уже формируется спортивный кластер: построен фехтовальный центр, реконструируется бассейн, центр экстремальных видов спорта. Планируется создать Дом спорта, специализированный спортивный центр для людей с ограниченными возможностями, специализированные школы, открытые площадки. Третья составляющая — территория знаний, предполагающая строительство детских образовательных учреждений, в том числе специализированных, ориентированных на историю, археологию, военно-патриотическое воспитание. Кроме того, в мэрии не исключают и инновационную составляющую территории — бизнес-инкубаторы, технопарки, выставочные пространства. Ориентировочно к полноценному освоению территории планируется приступить через два года.

В настоящее время, несмотря на продолжающиеся переговоры с Минобороны, к территории общей площадью 135 га уже проявила интерес госкорпорация ВЭБ.

— Для ВЭБ проект уникальный, аналог такого проекта в России один — реновация завода ЗИЛ в Москве, — рассказывает Александр Ложкин. — Естественно, этот проект требует больших финансов. Но есть понимание, как эти финансы могут быть привлечены, как они могут возвращаться кредиторам. Пока мы находимся в переговорах, но уже, как я сказал, есть одобрение первого лица. Есть большая надежда, что мы получим софинансирование на эту территорию. Основная часть возврата, как мы предполагаем, — за счет строительства жилья. Участок должен быть продан готовым — заходи и строй. Естественно, цена участка гораздо выше.

Пока полную цену проекта освоения Военного городка в рамках КРТ в муниципалитете назвать не могут. Она определится после того, как будет готов мастер-план. Однако, по словам Александра Ложкина, по предварительным расчетам это могут быть от 80 до 120 млрд рублей.

— Как только была открыта эта территория, пошла точечная продажа земли, — рассказывает вице-мэр. — Наша задача была остановить эту застройку. После того, как мы нашу концепцию представили жителям, мэру Новосибирска, области, мы отправили ее в Министерство обороны. Это повлияло: ни одна территория больше не была продана под застройку. Сейчас наша задача — не делить шкуру убитого медведя, дискутировать, что будет в том или ином здании. Это все еще земля Минобороны. Наша задача — сделать так, чтобы всем было комфортно. Призываю сделать все, чтобы земля перешла городу или области, а потом решать, что и где будет находиться.

Более осторожно потенциальное будущее Военного городка комментирует вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В настоящее время идет работа по оценке пяти объектов военного городка на предмет исторической ценности. Еще три объекта уже находятся в охранной зоне. Как рассказывают в госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, некоторые объекты уже страдали от пожаров и рук вандалов.

— Те здания, которые были оставлены Министерством обороны, при недостаточности охраны стали жертвами, — говорит замначальника инспекции Алексей Ворсин. — Со своей стороны мы передаем материалы в правоохранительные органы. Известен факт недавнего пожара. Происходят иные действия — вандализм. В целом территория требует приведения в достойное состояние в соответствии с тем, чего этот объект заслуживает.

Но с каким конкретно функционалом объекты удастся сохранить, понимания пока нет. Стоит напомнить, что им «сватали» будущее то исторических памятников, то связывали в современным искусством.

— Будем решать консенсусом со всеми жителями Новосибирска, потому что это уникальная для города возможность получить второе культурно-историческое пространство, — говорит Анна Терешкова.

По информации мэрии Новосибирска, территория Военного городка №17 является федеральной собственностью. В состав комплекса входит 31 кирпичное здание. Из них 18 объектов культурного наследия находятся в собственности Российской Федерации и закреплены за учреждениями Министерства обороны. Сейчас государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области готовит документы о добавлении к выявленным объектам еще трех зданий. Интерес к площадке, расположенной в центре Октябрьского района, проявляют многие застройщики, в том числе инорегиональные, которые работают на рынке жилой недвижимости.