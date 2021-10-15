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Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

  • 15/10/2021, 16:26
Автор:
Новости Новосибирска
К площадке уже присматривается госкорпорация ВЭБ. Вопрос появления на территории новых объектов жилой недвижимости практически решенный.

Результатом договоренностей мэрии Новосибирска с Минобороны РФ может стать передача территории Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Такими планами в ходе выездного совещания поделился главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. По словам архитектора, вокруг исторических зданий уже сложилась жилая инфраструктура, при этом инфраструктуры социальной и транспортной здесь явно недостаточно. С «большой землей» местных жителей связывает лишь единственное маршрутное такси, проходящее здесь нечасто.

До появления музея здесь не было дороги, рассказывает Александр Ложкин. Мэрия построила улицу Старощука, по которой ходит единственный микроавтобус. На данной территории проживает огромное количество людей здесь 247 тысяч кв. м жилья: «человейники», возникшие в нулевые годы, общежития Минобороны и ветхое жилье по улице Тополевой. Но на площадке нет инженерного обеспечения, школ, детсадов. Плюс здесь целый комплекс исторических зданий, и эта территория может стать одним из центров полицентрической системы. Здесь должно быть много видов деятельности, за которыми сюда приедут люди. С этого года у нас появился механизм КРТ, он укладывается в нашу концепцию.

Главный архитектор не скрывает, что в рамках КРТ в Военном городке появится новая жилая застройка.

Концепция предполагает, во-первых, разработку мастер-плана, который определит, где и что будет, какой объем жилой застройки возможен, поясняет он. Во-вторых создание единого оператора, которому будут переданы все участки. Жилищное строительство возможно, но это строго регламентированное строительство под контролем государства. Там где оно будет разрешено, появятся среднеэтажные объекты недвижимости. Мастер-план должен обеспечить соблюдение всех требований, потому что ни один памятник не может быть снесен по умолчанию.

Вместе с жилой застройкой концепция развития территории по-прежнему предполагает размещение музейного кластера (исторический парк, многофункциональный культурный центр, музей Сибири, военно-инженерный музей, военно-исторический музей, музей связи, музей спорта, центр искусств с выставочным манежем, церковь, центр хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области). Кроме того, здесь уже формируется спортивный кластер: построен фехтовальный центр, реконструируется бассейн, центр экстремальных видов спорта. Планируется создать Дом спорта, специализированный спортивный центр для людей с ограниченными возможностями, специализированные школы, открытые площадки. Третья составляющая территория знаний, предполагающая строительство детских образовательных учреждений, в том числе специализированных, ориентированных на историю, археологию, военно-патриотическое воспитание. Кроме того, в мэрии не исключают и инновационную составляющую территории бизнес-инкубаторы, технопарки, выставочные пространства. Ориентировочно к полноценному освоению территории планируется приступить через два года.

В настоящее время, несмотря на продолжающиеся переговоры с Минобороны, к территории общей площадью 135 га уже проявила интерес госкорпорация ВЭБ.

Для ВЭБ проект уникальный, аналог такого проекта в России один реновация завода ЗИЛ в Москве, рассказывает Александр Ложкин. Естественно, этот проект требует больших финансов. Но есть понимание, как эти финансы могут быть привлечены, как они могут возвращаться кредиторам. Пока мы находимся в переговорах, но уже, как я сказал, есть одобрение первого лица. Есть большая надежда, что мы получим софинансирование на эту территорию. Основная часть возврата, как мы предполагаем, — за счет строительства жилья. Участок должен быть продан готовым заходи и строй. Естественно, цена участка гораздо выше.

Пока полную цену проекта освоения Военного городка в рамках КРТ в муниципалитете назвать не могут. Она определится после того, как будет готов мастер-план. Однако, по словам Александра Ложкина, по предварительным расчетам это могут быть от 80 до 120 млрд рублей.

«Военную горку» комплексно перезапустят

«Военную горку» комплексно перезапустят

Более осторожно потенциальное будущее Военного городка комментирует вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Как только была открыта эта территория, пошла точечная продажа земли, рассказывает вице-мэр. Наша задача была остановить эту застройку. После того, как мы нашу концепцию представили жителям, мэру Новосибирска, области, мы отправили ее в Министерство обороны. Это повлияло: ни одна территория больше не была продана под застройку. Сейчас наша задача не делить шкуру убитого медведя, дискутировать, что будет в том или ином здании. Это все еще земля Минобороны. Наша задача сделать так, чтобы всем было комфортно. Призываю сделать все, чтобы земля перешла городу или области, а потом решать, что и где будет находиться.

В настоящее время идет работа по оценке пяти объектов военного городка на предмет исторической ценности. Еще три объекта уже находятся в охранной зоне. Как рассказывают в госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, некоторые объекты уже страдали от пожаров и рук вандалов.

Те здания, которые были оставлены Министерством обороны, при недостаточности охраны стали жертвами, говорит замначальника инспекции Алексей Ворсин. Со своей стороны мы передаем материалы в правоохранительные органы. Известен факт недавнего пожара. Происходят иные действия вандализм. В целом территория требует приведения в достойное состояние в соответствии с тем, чего этот объект заслуживает.

Но с каким конкретно функционалом объекты удастся сохранить, понимания пока нет. Стоит напомнить, что им «сватали» будущее то исторических памятников, то связывали в современным искусством.

Будем решать консенсусом со всеми жителями Новосибирска, потому что это уникальная для города возможность получить второе культурно-историческое пространство, говорит Анна Терешкова.

По информации мэрии Новосибирска, территория Военного городка №17 является федеральной собственностью. В состав комплекса входит 31 кирпичное здание. Из них 18 объектов культурного наследия находятся в собственности Российской Федерации и закреплены за учреждениями Министерства обороны. Сейчас государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области готовит документы о добавлении к выявленным объектам еще трех зданий. Интерес к площадке, расположенной в центре Октябрьского района, проявляют многие застройщики, в том числе инорегиональные, которые работают на рынке жилой недвижимости.

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Рубрики : Общество Недвижимость Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : реновация объекты недвижимости новостройки Минобороны РФ культура КРТ история военный городок


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