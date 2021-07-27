Сертификация и декларирование продукции и услуг в СПб

Сертификационные процедуры проводятся уполномоченными органами (должны иметь необходимый уровень аккредитации), декларирование реализуется самим заявителем. Если изделия отвечают установленным требованиям, что подтверждается в результате испытаний, на них оформляется разрешительная документация. Без нее не получится на законных основаниях выпускать, импортировать и продавать обувь, одежду, игрушки, оборудования, пищевую продукцию и иное.

Чем отличается сертификат от декларации?

Оба документа являются официальным подтверждением соответствия изделия действующим нормам безопасности, оформляются на основании протоколов с положительными результатами исследований, подлежат регистрации в соответствующих реестрах ФСА.

С 01.01.2021 декларирование реализуется заявителем. Для проведения регистрации декларант создает личный кабинет на сайте Россаккредитации с помощью учетной записи на портале Госуслуги и ЭЦП (электронной цифровой подписи квалифицированного типа). Далее предприниматель вносит необходимые сведения о товаре, загружает протоколы испытаний и прочие документы на товар и компанию. Декларация оформляется в электронном виде, если нужно распечатывается на листе формата А4, подписывается декларантом.

При этом сертификат выдается аккредитованным органом на бланке установленной формы с уникальным номером по итогам экспертизы продукты в аккредитованной лаборатории.

Обратите внимание! Если на товар в обязательном порядке предписано оформлять декларацию или сертификат, но предприниматель проигнорировал это требование, то в отношении нарушителя применяются меры административной ответственности по ст. 14.43 или 14.45 КоАП РФ, это:

штрафные санкции, размер которых может достигать 1 миллиона рублей (при повторном выявлении);

изъятие продукции из обращения;

при неоднократном выявлении правонарушения или причинения вреда здоровью/жизни людей – в принудительном порядке приостанавливают работу фирмы на период до 90 суток (на основании решения суда).

Сертификация услуг: главные нюансы

Согласно ФЗ № 184 «О техрегулировании» процедура сертификации услуг носит исключительно добровольный характер. Это означает, что предприниматель может подтвердить качество своей работы только по своей инициативе в действующей независимой системе оценки.

Чтобы получить добровольный сертификат на услуги, субъект хозяйствования должен обладать необходимыми материально-техническими и трудовыми ресурсами, а также гарантировать безопасность сотрудникам и потребителям в процессе деятельности. Выдается документ на период от 1 года до 3 лет.

Где пройти сертификацию продукции или услуг?

Чтобы инициировать сертификационную процедуру, субъект хозяйствования обращается в специализированный центр. Специалисты оказывают профессиональную помощь:

в получении сертификатов соответствия по техническим регламентам ЕАЭС/нормативным актам российского законодательства;

регистрации деклараций в реестре ФСА;

оформлении СРГ, экспертного заключения Роспотребнадзора;

разработке необходимой документации – технических условий, руководства по эксплуатации, паспорта безопасности, паспорта качества, технологических регламентов, инструкций и другого;

прохождении сертификации по стандартам ИСО – при внедренной СМК на предприятии;

оформлении отказных писем (для таможни и торговли), отрицательных решений в проведении сертификации;

проведении экспертизы промышленной безопасности;

прохождении добровольной сертификации услуг и товаров.

Также специалисты центра помогут в регистрации штриховых кодов и разработке этикеток на различные виды товаров.

Каким образом осуществляется оценка соответствия продукции?

Сертификация товаров проводится поэтапно:

предприниматель заполняет заявку на сайте https://svetest.ru/;

после этого консультанты центра связываются с клиентом онлайн или по телефону и отвечают на все вопросы;

затем заказчик подписывает договор о сотрудничестве и вносит плату в установленном размере;

после чего заявитель формирует комплект бумаг и вместе с заявкой подает в компанию;

осуществляется отбор проб продукции для тестирования;

проводится определенный комплекс исследований в условиях лаборатории по установленным показателям;

по итогам тестирования составляется протокол;

если продукция отвечает предъявляемым к ней требованиям, то на нее выдается сертификат соответствия.

Если речь идет о серийном выпуске продуктов, то в подобной ситуации может проводиться анализ условий производства. Экспертная комиссия осуществляет комплексную проверку документации на предприятии и порядок изготовления продукции. Результаты аудита фиксируются в акте.

В случае обнаружения недостатков в работе компании предпринимателю дается время на их устранение. В подобной ситуации проверку проводят повторно.

В добровольном порядке сертифицируют продукцию, не подлежащую обязательной оценке. Получить добровольный сертификат качества также можно дополнительно после оформления обязательной разрешительной документации для продвижения товаров на рынке, участия в тендерах, роста потребительского спроса.