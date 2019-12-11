Медицинские компании Новосибирска уверенно наращивают продажи на российском и зарубежных рынках

В рамках Форума «Российская неделя здравоохранения», медицинские компании Новосибирской области приняли участие в выставке «Здравоохранение-2019», которая состоялась со 2 по 6 декабря 2019 года в ЦВК «Экспоцентр»(г.Москва) и проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. В очередной раз выставка подтвердила признание специалистов как главная бизнес-площадка отрасли и продемонстрировала ключевые тенденции развития российской медицинской промышленности. Эти события вызвали огромный интерес в профессиональном сообществе и на государственном уровне.

Организатор участия в выставке: структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области.

Участникам новосибирской делегации было предоставлено рабочее место в рамках коллективного стенда, возможность участия в деловой программе выставки и форума, организованы переговоры с перспективными партнерами.

В коллективной экспозиции приняли участие 5 медицинских компанийНовосибирской области: ООО «Агентство Патронаж», ООО «Биокор»,ООО «МедиКрафт», ООО «Реабилитационный центр «Лесной», ООО «Медицинские инновации».

— Для нашей организации — это отличная возможность заявить о себе, представить товары нашего интернет — магазина и изделия собственного производства. За время выставки мы провели 42 встречи по позициям товаров, представленных в интернет магазине Агентства. Деловые отношения с заинтересованными покупателями сейчас продолжаются, мы обмениваемся более детальной информацией, выставляем коммерческие предложения и т.д. Мы провели встречи с нашими партнерами, собрали информацию о новинках, а также получили обратную связь по изделиям собственного производства и увидели интерес к нашей продукции. В результате встреч, мы выставили более 15 коммерческих предложений по изделиям собственного производства, — сказала директор агентства ООО «Агентство Патронаж» Ольга Деменева по итогу участия в выставке.

По словам директора ООО «МедиКрафт» Артема Юдина, участие компании в рамках коллективного стенда Новосибирской области в рамках выставки «Здравоохранение 2019» в г. Москва показало, что продукция востребована потребителями и пользуется спросом не только на территории РФ, но и на территории стран СНГ.

— Благодаря участию в данном мероприятии, нам удалось найти несколько потенциальных партнеров в РФ, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Уверены, что политика организации коллективных стендов Новосибирской области на выставках полностью оправдывает себя и приносит плоды в виде роста продаж продукции Новосибирских компаний не только на рынке РФ, но и на рынках ближайших стран. Надеемся, что мы примем участие в подобных мероприятиях в 2020 году, — сказал он.

Директор по развитию ООО «Медицинские инновации» Денис Анисимов рассказал, что на выставке компания представляла хирургический клей СУЛЬФАКРИЛАТ.

— Это единственная в РФ цианокрилатная клеевая композиция производящаяся на территории России, остальные подобные клеевые композиции привозятся из-за границы. В ходе выставки мы подписали несколько дистрибьюторских контрактов для территории РФ, продали пробную партию в Алжир, начали переговоры о поставках в Мексику, Индонезию, Малайзию, Пакистан. Также провели переговоры с представителями клиник на предмет закупок нашей продукции, — пояснил Денис Анисимов.

Заместитель генерального директора ООО «Реабилитационный центр «Лесной» Анастасия Коваленко подчеркнула, что цель участия в выставке — привлечение новых пациентов.

— В дни работы выставки, всем участникам и посетителям были представлены презентации о возможностях РЦ «Лесной» по организации восстановительного лечения, а также информация об инфраструктуре развития инновационных проектов в сфере медицины в Новосибирской области в целом и реабилитационном центре «Лесной», который входит в состав Медико-технологического кластера, где выполняет научную, инновационную и клиническую составляющие для разработки и внедрения реабилитационных технологий. В целом, мероприятие организовано и проведено на достаточно высоком уровне. Выставочная экспозиция коллективного стенда Новосибирской области объединила в себе продуманное планировочное решение, позволяющее проводить и презентационные встречи, и деловые переговоры, — сказала она.

Фото предоставлено агентством ВДА