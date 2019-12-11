Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Медицинские компании Новосибирска уверенно наращивают продажи на российском и зарубежных рынках

  • 11/12/2019, 19:02
медицина

В рамках Форума «Российская неделя здравоохранения», медицинские компании Новосибирской области приняли участие в выставке «Здравоохранение-2019», которая состоялась со 2 по 6 декабря 2019 года в ЦВК «Экспоцентр»(г.Москва) и проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. В очередной раз выставка подтвердила признание специалистов как главная бизнес-площадка отрасли и продемонстрировала ключевые тенденции развития российской медицинской промышленности. Эти события вызвали огромный интерес в профессиональном сообществе и на государственном уровне.

Организатор участия в выставке: структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области.

Участникам новосибирской делегации было предоставлено рабочее место в рамках коллективного стенда, возможность участия в деловой программе выставки и форума, организованы переговоры с перспективными партнерами.

В коллективной экспозиции приняли участие 5 медицинских компанийНовосибирской области: ООО «Агентство Патронаж», ООО «Биокор»,ООО «МедиКрафт», ООО «Реабилитационный центр «Лесной», ООО «Медицинские инновации».

— Для нашей организации — это отличная возможность заявить о себе, представить товары нашего интернет — магазина и изделия собственного производства. За время выставки мы провели 42 встречи по позициям товаров, представленных в интернет магазине Агентства. Деловые отношения с заинтересованными покупателями сейчас продолжаются, мы обмениваемся более детальной информацией, выставляем коммерческие предложения и т.д. Мы провели встречи с нашими партнерами, собрали информацию о новинках, а также получили обратную связь по изделиям собственного производства и увидели интерес к нашей продукции. В результате встреч, мы выставили более 15 коммерческих предложений по изделиям собственного производства, — сказала директор агентства ООО «Агентство Патронаж» Ольга Деменева по итогу участия в выставке.

По словам директора ООО «МедиКрафт» Артема Юдина, участие компании в рамках коллективного стенда Новосибирской области в рамках выставки «Здравоохранение 2019» в г. Москва показало, что продукция востребована потребителями и пользуется спросом не только на территории РФ, но и на территории стран СНГ.

— Благодаря участию в данном мероприятии, нам удалось найти несколько потенциальных партнеров в РФ, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Уверены, что политика организации коллективных стендов Новосибирской области на выставках полностью оправдывает себя и приносит плоды в виде роста продаж продукции Новосибирских компаний не только на рынке РФ, но и на рынках ближайших стран. Надеемся, что мы примем участие в подобных мероприятиях в 2020 году, — сказал он.

Директор по развитию ООО «Медицинские инновации» Денис Анисимов рассказал, что на выставке компания представляла хирургический клей СУЛЬФАКРИЛАТ.

— Это единственная в РФ цианокрилатная клеевая композиция производящаяся на территории России, остальные подобные клеевые композиции привозятся из-за границы. В ходе выставки мы подписали несколько дистрибьюторских контрактов для территории РФ, продали пробную партию в Алжир, начали переговоры о поставках в Мексику, Индонезию, Малайзию, Пакистан. Также провели переговоры с представителями клиник на предмет закупок нашей продукции, — пояснил Денис Анисимов.

Заместитель генерального директора ООО «Реабилитационный центр «Лесной» Анастасия Коваленко подчеркнула, что цель участия в выставке — привлечение новых пациентов.

— В дни работы выставки, всем участникам и посетителям были представлены презентации о возможностях РЦ «Лесной» по организации восстановительного лечения, а также информация об инфраструктуре развития инновационных проектов в сфере медицины в Новосибирской области в целом и реабилитационном центре «Лесной», который входит в состав Медико-технологического кластера, где выполняет научную, инновационную и клиническую составляющие для разработки и внедрения реабилитационных технологий. В целом, мероприятие организовано и проведено на достаточно высоком уровне. Выставочная экспозиция коллективного стенда Новосибирской области объединила в себе продуманное планировочное решение, позволяющее проводить и презентационные встречи, и деловые переговоры, — сказала она.

Фото предоставлено агентством ВДА

Популярное с сайта

Ученые впервые напрямую измерили эффект просветления оптики ВУФ диапазона

12/12/2019, 15:44
В случае успешного прохождения всех тестов матрица будет установлена в качестве основного регистрирующего элемента на космическом телескопе «Спектр-УФ».

Vsemayki запустили благотворительную распродажу в новосибирском пёсокафе

12/12/2019, 13:34
Собранные деньги пойдут на лечение и содержание бездомных животных.

В Новосибирске выявлен незаконный оборот молочной продукции через фантомную площадку

12/12/2019, 13:23
Факт нелегального ввода в торговый оборот молочной продукции выявлен с помощью ФГИС «Меркурий».

Актуальный разговор

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Все материалы
Новости

Конкурс по второму этапу строительства ледовой арены в Новосибирске не состоялся

12/12/2019, 17:18

Минимум 14% сибиряков будут работать 1 января

12/12/2019, 17:16

Эксперты подсчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию

12/12/2019, 17:08

Полиция парализовала «Сосновый бор»

12/12/2019, 16:07

Рынок может преувеличивать потенциал понижения ключевой ставки со стороны ЦБ

12/12/2019, 16:01

Ученые впервые напрямую измерили эффект просветления оптики ВУФ диапазона

12/12/2019, 15:44

Vsemayki запустили благотворительную распродажу в новосибирском пёсокафе

12/12/2019, 13:34

В Новосибирске выявлен незаконный оборот молочной продукции через фантомную площадку

12/12/2019, 13:23

Таможенные платежи за ввезённые в Сибирь международные почтовые отправления составили 8 млн рублей

12/12/2019, 10:53

Совет Федерации поддержит проекты по развитию НГУ

12/12/2019, 10:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска