«Бердский лесхоз» вдвое увеличил объемы производства

АО «Бердский лесхоз» вдвое увеличил объемы перерабатываемой древесины и втрое — количество продукции, которая производится на промплощадке искитимского участка. Об этом во время пресс-тура рассказали представители предприятия.
— Если до 2017 года мы перерабатывали до 300 «кубов» круглого леса лиственных пород в месяц, то сегодня — 600-650 «кубов», — сообщил мастер участка Александр Лосев. — На тех объемах, которые были до 2017 года, у нас работали 14-15 человек. Сейчас — более 25. Количество продукции увеличили в 3 раза. Ранее мы делали до 2 тысяч поддонов в месяц, сейчас — более 6-7 тысяч. Среди потребителей — ООО «ЗСМ-7», ООО «Черепановский кирпичный завод».
Помимо указанных поддонов из перерабатываемой древесины на промплощадке производят черенки для швабр, лопат, пиломатериалы. Вся продукция реализуется на территории Новосибирской области. Уникальность данного производства, как рассказывает мастер участка, — его безотходность.
— 80% древесины 3-4 сортов перерабатываются и идут в изделия. Остатки мы распиливаем и продаем населению, в собственных котельных сжигаем гнилую древесину. Опилки у нас забирают хозяйства, которые разводят поросят, коров, — для подстилки животным, — перечисляет Лосев.
Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, модернизация и внедрение новых безотходных технологий в переработке древесины, например в АО «Бердский лесхоз», свидетельствуют о положительных тенденциях в отрасли лесопереработки.
Напомним, что в этом году перед предприятиями лесной отрасли региона была поставлена задача по росту выручки — не менее 15% к уровню 2018 года, объемов переработки древесины и числа работников отрасли — более чем на 20%.
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