Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«Бердский лесхоз» вдвое увеличил объемы производства

За счет ввода новой производственной линии по переработке древесины лиственных пород.
  • 12/12/2019, 10:00
Автор: Евгения Серёгина
Лесопилка1
Предприятия лесной отрасли переходят на безотходное производство.

АО «Бердский лесхоз» вдвое увеличил объемы перерабатываемой древесины и втрое — количество продукции, которая производится на промплощадке искитимского участка. Об этом во время пресс-тура рассказали представители предприятия.

 Если до 2017 года мы перерабатывали до 300 «кубов» круглого леса лиственных пород в месяц, то сегодня — 600-650 «кубов»,  сообщил мастер участка Александр Лосев. — На тех объемах, которые были до 2017 года, у нас работали 14-15 человек. Сейчас — более 25. Количество продукции увеличили в 3 раза. Ранее мы делали до 2 тысяч поддонов в месяц, сейчас  более 6-7 тысяч. Среди потребителей  ООО «ЗСМ-7», ООО «Черепановский кирпичный завод».

Лесхозам и частникам выравнивают условия игры

Лесхозам и частникам выравнивают условия игры

По словам Лосева, такие результаты обеспечил запуск новой производственной линии по переработке лиственных пород древесины. Объем вложений и сумму прибыли, полученной после модернизации, в лесхозе не сообщают.

Помимо указанных поддонов из перерабатываемой древесины на промплощадке производят черенки для швабр, лопат, пиломатериалы. Вся продукция реализуется на территории Новосибирской области. Уникальность данного производства, как рассказывает мастер участка,  его безотходность.

 80% древесины 3-4 сортов перерабатываются и идут в изделия. Остатки мы распиливаем и продаем населению, в собственных котельных сжигаем гнилую древесину. Опилки у нас забирают хозяйства, которые разводят поросят, коров, — для подстилки животным,  перечисляет Лосев.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, модернизация и внедрение новых безотходных технологий в переработке древесины, например в АО «Бердский лесхоз», свидетельствуют о положительных тенденциях в отрасли лесопереработки.

Лесной комплекс области может приносить в бюджет до 1 млрд руб ежегодно

 Наши лесхозы понимают, что просто круглый лес продавать сегодня уже невыгодно, — сообщают в министерстве.  Переработка — это дополнительные вливания в экономику региона: пополнение бюджета, удовлетворение социальных нужд (обеспечение населения дровами, древесиной, пиломатериалами), оплата налогов, обеспечение рабочими местами. Причем, заметьте, вся продукция, произведенная лесхозом, продается здесь, даже не вывозится за пределы области, то есть мы наше население обеспечиваем собственным сырьем. То, что сегодня лесопользователи вкладывают деньги в модернизацию и обновление технологий, говорит об изменении ситуации в отрасли.

Напомним, что в этом году перед предприятиями лесной отрасли региона была поставлена задача по росту выручки  не менее 15% к уровню 2018 года, объемов переработки древесины и числа работников отрасли  более чем на 20%.

Фото автора

Популярное с сайта

Ученые впервые напрямую измерили эффект просветления оптики ВУФ диапазона

12/12/2019, 15:44
В случае успешного прохождения всех тестов матрица будет установлена в качестве основного регистрирующего элемента на космическом телескопе «Спектр-УФ».

Vsemayki запустили благотворительную распродажу в новосибирском пёсокафе

12/12/2019, 13:34
Собранные деньги пойдут на лечение и содержание бездомных животных.

В Новосибирске выявлен незаконный оборот молочной продукции через фантомную площадку

12/12/2019, 13:23
Факт нелегального ввода в торговый оборот молочной продукции выявлен с помощью ФГИС «Меркурий».

Актуальный разговор

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Все материалы
Новости

Конкурс по второму этапу строительства ледовой арены в Новосибирске не состоялся

12/12/2019, 17:18

Минимум 14% сибиряков будут работать 1 января

12/12/2019, 17:16

Эксперты подсчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию

12/12/2019, 17:08

Полиция парализовала «Сосновый бор»

12/12/2019, 16:07

Рынок может преувеличивать потенциал понижения ключевой ставки со стороны ЦБ

12/12/2019, 16:01

Ученые впервые напрямую измерили эффект просветления оптики ВУФ диапазона

12/12/2019, 15:44

Vsemayki запустили благотворительную распродажу в новосибирском пёсокафе

12/12/2019, 13:34

В Новосибирске выявлен незаконный оборот молочной продукции через фантомную площадку

12/12/2019, 13:23

Таможенные платежи за ввезённые в Сибирь международные почтовые отправления составили 8 млн рублей

12/12/2019, 10:53

Совет Федерации поддержит проекты по развитию НГУ

12/12/2019, 10:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска