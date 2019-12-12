«Бердский лесхоз» вдвое увеличил объемы производства

АО «Бердский лесхоз» вдвое увеличил объемы перерабатываемой древесины и втрое — количество продукции, которая производится на промплощадке искитимского участка. Об этом во время пресс-тура рассказали представители предприятия.

— Если до 2017 года мы перерабатывали до 300 «кубов» круглого леса лиственных пород в месяц, то сегодня — 600-650 «кубов», — сообщил мастер участка Александр Лосев. — На тех объемах, которые были до 2017 года, у нас работали 14-15 человек. Сейчас — более 25. Количество продукции увеличили в 3 раза. Ранее мы делали до 2 тысяч поддонов в месяц, сейчас — более 6-7 тысяч. Среди потребителей — ООО «ЗСМ-7», ООО «Черепановский кирпичный завод».

По словам Лосева, такие результаты обеспечил запуск новой производственной линии по переработке лиственных пород древесины. Объем вложений и сумму прибыли, полученной после модернизации, в лесхозе не сообщают.

Помимо указанных поддонов из перерабатываемой древесины на промплощадке производят черенки для швабр, лопат, пиломатериалы. Вся продукция реализуется на территории Новосибирской области. Уникальность данного производства, как рассказывает мастер участка, — его безотходность.

— 80% древесины 3-4 сортов перерабатываются и идут в изделия. Остатки мы распиливаем и продаем населению, в собственных котельных сжигаем гнилую древесину. Опилки у нас забирают хозяйства, которые разводят поросят, коров, — для подстилки животным, — перечисляет Лосев.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, модернизация и внедрение новых безотходных технологий в переработке древесины, например в АО «Бердский лесхоз», свидетельствуют о положительных тенденциях в отрасли лесопереработки.

Лесной комплекс области может приносить в бюджет до 1 млрд руб ежегодно — Наши лесхозы понимают, что просто круглый лес продавать сегодня уже невыгодно, — сообщают в министерстве. — Переработка — это дополнительные вливания в экономику региона: пополнение бюджета, удовлетворение социальных нужд (обеспечение населения дровами, древесиной, пиломатериалами), оплата налогов, обеспечение рабочими местами. Причем, заметьте, вся продукция, произведенная лесхозом, продается здесь, даже не вывозится за пределы области, то есть мы наше население обеспечиваем собственным сырьем. То, что сегодня лесопользователи вкладывают деньги в модернизацию и обновление технологий, говорит об изменении ситуации в отрасли.

Напомним, что в этом году перед предприятиями лесной отрасли региона была поставлена задача по росту выручки — не менее 15% к уровню 2018 года, объемов переработки древесины и числа работников отрасли — более чем на 20%.

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