Медикаменты для медицинских волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО

Очередная крупная партия гуманитарной помощи для воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции сформирована и отправлена из Новосибирской области. В нее вошло всё необходимое для работы госпиталей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Ирина Фёдорова рассказала, что для волонтеров-медиков отправлены медикаменты, медицинские материалы, одежда для бойцов, которые проходят лечение. В поставку также входит техника для новосибирских подразделений, автомобили УАЗ, квадроциклы, материально-техническое имущество и многое другое.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, оперативно обрабатываются все заявки от воинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Каждый житель нашего региона может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза, связанные с этим организационные задачи решает «Ассоциация «Интеграция», а все финансовые вопросы берет на себя правительство региона.