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Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе

  • 29/05/2024, 16:53

Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе
Речь идет о субсидии «Возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания».

В Новосибирской области тепличное овощеводство – одна из самых сильных сельскохозяйственных отраслей региона. В прошлом году в теплицах было произведено 42 тыс. тонн огурцов, томатов и зелени.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрея Шинделова, в нашем регионе работают пять тепличных комплексов.

— Вся продукция поставляется на полки наших новосибирских магазинов для удовлетворения потребностей жителей региона. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в Новосибирской области находится на уровне 100%, — подчеркнул Андрей Шинделов.

Производители овощей, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

— В этом году наши тепличные комбинаты субсидируются по направлению выращивания овощей с применением технологии досвечивания, а также получают субсидию на модернизацию своего производства. Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Это направление поддержки помогает увеличивать производство овощей защищенного грунта, способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства, — добавил первый заместитель министра.

Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik 

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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