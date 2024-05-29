Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе

В Новосибирской области тепличное овощеводство – одна из самых сильных сельскохозяйственных отраслей региона. В прошлом году в теплицах было произведено 42 тыс. тонн огурцов, томатов и зелени.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрея Шинделова, в нашем регионе работают пять тепличных комплексов.

— Вся продукция поставляется на полки наших новосибирских магазинов для удовлетворения потребностей жителей региона. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в Новосибирской области находится на уровне 100%, — подчеркнул Андрей Шинделов.

Производители овощей, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».