Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе

В Новосибирской области тепличное овощеводство – одна из самых сильных сельскохозяйственных отраслей региона. В прошлом году в теплицах было произведено 42 тыс. тонн огурцов, томатов и зелени.
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрея Шинделова, в нашем регионе работают пять тепличных комплексов.
— Вся продукция поставляется на полки наших новосибирских магазинов для удовлетворения потребностей жителей региона. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в Новосибирской области находится на уровне 100%, — подчеркнул Андрей Шинделов.
Производители овощей, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».
— В этом году наши тепличные комбинаты субсидируются по направлению выращивания овощей с применением технологии досвечивания, а также получают субсидию на модернизацию своего производства. Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Это направление поддержки помогает увеличивать производство овощей защищенного грунта, способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства, — добавил первый заместитель министра.
Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik
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