Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие»

Интеграция ВТБ с «Открытием» – один из масштабных и технически непростых проектов на финансовом рынке.
— С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов «Открытия» в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах «Открытия». Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения, — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.
Фото: freepik.com — freepik
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