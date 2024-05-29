Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие»

Интеграция ВТБ с «Открытием» – один из масштабных и технически непростых проектов на финансовом рынке.

— С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов «Открытия» в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах «Открытия». Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения, — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.