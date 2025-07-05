Медики назвали самые распространенные травмы самокатчиков в Новосибирске

В 2025 году число травм среди самокатчиков в Новосибирске заметно уменьшилось. Теперь в поликлинику обращаются лишь 1-2 человека в день. Об этом рассказала заместитель главного врача новосибирской поликлиники №1 Анастасия Шуркевич.

— В этом году значительно меньше обращений по причине падения с самокатов либо ДТП с самокатами, — цитирует региональный Минздрав Шуркевич.

По ее словам, это связано с уменьшением количества электросамокатов в городе, урегулированием пунктов их размещения и более жестким контролем за соблюдением скоростного режима.

Врач рассказала, что несколько лет назад ситуация в городе была гораздо хуже.

— Мы за сутки в отделении травматологии могли получить 15-16 случаев падения с самоката либо ДТП с самокатом, — рассказала она.

Сейчас количество пациентов-самокатчиков увеличивается в период массовых гуляний — до 4-5 человек в сутки.

За лето 2025 года не зафиксировано серьезных травм или сотрясений мозга, госпитализация никому не потребовалась. Чаще всего в ДТП на самокатах встречаются ушибы, ссадины и гематомы. Повреждения чаще всего приходятся на локти, запястья, лодыжки и колени. Голова страдает реже.

Шуркевич отметила, что самокатами чаще всего пользуются подростки, которые нередко катаются парами. Это увеличивает массу и инерцию транспорта. Кроме того, арендуемые самокаты отличаются подвеской, жесткостью руля и маневренностью, что может приводить к непредсказуемому поведению на дороге. На разных дорожных покрытиях они ведут себя по-разному. Часто люди разгоняются, не успевают затормозить, спрыгивают с самоката, и он врезается в дерево. Пассажиры при этом падают на землю. Хорошо, если никто из прохожих при этом не пострадает.

Ранее редакция сообщала о том, что более 2000 жалоб поступило на самокатчиков в Новосибирске. Специальная служба ассоциации связывается с нарушителем перед наложением штрафа.