Прокуратура выявила контрабанду леса на 18 млн рублей в Новосибирске

От имени резидента Новосибирской области через таможенную границу за рубеж в 2024 году были незаконно вывезены лесоматериалы хвойных пород объемом свыше 1 тыс. куб. м и стоимостью более 18 млн рублей. Об этом сообщила Новосибирская транспортная прокуратура. Для декларации товара экспортер использовал подложные документы о происхождении древесины, что было выявлено в ходе проверки.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что на минувшей неделе Томская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 97 млн рублей. Обвиняемый также представил в таможенный орган поддельные документы о происхождении и транспортировке продукции. На их основании предприниматель вывез за рубеж пиломатериалы хвойных и лиственных пород общим объемом более 13 тыс. куб. м.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году граждан России и Китая осудили за контрабанду леса. Организатору преступной группы назначили 14 лет лишения свободы со штрафом.