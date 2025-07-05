Спасатели предупредили о приближении грозового фронта к Новосибирску

По прогнозам синоптиков, 5 и 6 июля по Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В МЧС Новосибирской области также отметили, что при сильном ветре возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровель со зданий. Кроме того, возрастает риск ДТП.

Напомним, в июне 2025 года Новосибирская область уже пережила несколько градовых штормов. Особенно сильные осадки выпали в Тогучинском и Убинском районах. Диаметр градин достигал 5–8 миллиметров, что стало новым рекордом. На крупный град жаловались дачники и жители Новосибирского района. В конце июня стихия оставила серьёзные разрушения на юго-западе области: 81 опора ЛЭП была сломана или повреждена.

На минувшей неделе стихия бушевала в Омской области. Как сообщал мэр Омска Сергей Шелест, в городе было повалено порядка 200 деревьев. Из них 20 упали на проезжую часть, трамвайные пути и серьёзно затрудняли движение транспорта. Пятеро человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Мэр предупредил, что возможно повторение урагана.

Ранее редакция сообщала о том, что по прогнозам метеорологов в Новосибирской области будет расти количество опасных метеорологических явлений. Эксперты связывают это с потеплением.