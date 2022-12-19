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Мединский напишет учебник истории за год

  • 19/12/2022, 13:28
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Мединский напишет учебник истории за год
При этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов допускает, что в едином учебнике школьные курсы всеобщей и отечественной истории будут объединены.

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника истории. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский, как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники. Я думаю, <…> [учебник будет писаться], может быть, в течение года, может, чуть дольше, — сказал глава Минпросвещения РФ.

Осенью 2022 года Госдума утвердила поправки к закону «Об образовании», в соответствии с которыми в российских школах введут единые федеральные общеобразовательные программы, призванные унифицировать учебники по всей стране. При этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов допускает, что в едином учебнике школьные курсы всеобщей и отечественной истории будут объединены.

Кроме того, глава Минпросвещения заявил, что необходимо уйти от европоцентричного подхода к изучению истории в школах и акцентировать внимание на программах, в основе которых будет история «великих побед» России.

Ранее редакция сообщала, что Минобрнауки предлагает выделить специалитет в отдельную ступень образования.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа учебник истории образование Минпросвещения РФ


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