Минобрнауки предлагает выделить специалитет в отдельную ступень образования

Минобрнауки выступило с предложением сделать специалитет отдельным уровнем образования. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что в РФ устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное, высшее — бакалавриат, высшее — специалитет, высшее — магистратура, высшее — подготовка кадров высшей квалификации.

Согласно закону, граждане, получившие высшее образование — специалитет, смогут продолжить обучение в магистратуре за счет средств федерального бюджета. Однако бесплатное обучение будет возможно только по направлениям подготовки, преемственным уже полученной выпускниками специальности.

Помимо этого, Минобрнауки предлагает готовить кадры, востребованные в рамках технологического развития и модернизации экономики, по программам специалитета.

В частности, это будет очередным этапом перехода от болонской к национальной системе образования в России.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что Россия планирует выйти из Болонской системы образования, к которой присоединилась 19 сентября 2003 года.