Ипотека траншами — реальный способ сэкономить на квартире

Например, тем, кто снимает жилье и не может вносить крупные суммы в период, пока строится дом. Также преимущества этой программы оценят те, кто планирует продать уже имеющуюся недвижимость, а только после этого приобрести жилье в новостройке. Алгоритм таков: сейчас можно купить жилье в новостройке по текущей цене, а после продажи быстро погасить ипотеку.

ПРИМЕРЫ В ЦИФРАХ

Однокомнатная квартира — 35,83 кв. м в квартале «Расцветай на Зорге». Срок сдачи — 4 квартал 2023 года.

Стоимость — 3 300 000 рублей.

Первоначальный взнос (15%) — 495 000 рублей.

Срок — 20 лет.

Ставка по программе «Господдержка» — 6,7%.

Ежемесячный платеж до декабря 2023 года — 10 622,46 рубля. Выплата с января 2024-го по март 2025-го — 16 067,82 рубля. Ежемесячный платеж перед вводом дома и до конца периода кредитования — 21 426,28 рубля.

ПРИМЕРЫ В ЦИФРАХ

Двухкомнатная квартира — 62 кв. м в квартале «Расцветай на Зорге». Срок сдачи — 4 квартал 2023 года.

Стоимость — 5 250 000 рублей.

Первоначальный взнос (15%) — 787 500 рублей.

Срок — 20 лет.

Ставка по программе «Господдержка» — 6,7%.

Ежемесячный платеж до декабря 2023 года — 16 899,36 рубля. Выплата с января 2024-го по март 2025-го —25 562,44 рубля. Ежемесячный платеж перед вводом дома и до конца периода кредитования — 34087,26 рубля.

Квартал «Расцветай на Зорге» расположен в Кировском районе — выверенное сочетание всех плюсов левого берега. Камерная внутриквартальная атмосфера и развитая социальная и транспортная инфраструктура локации делает «Расцветай на Зорге» комфортным для молодых людей и для семей с детьми.

В двух минутах — остановка общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», три среднеобразовательные школы, пять детских садов и семь супермаркетов. В 15 минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, соединяющий Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» — метро «Площадь Маркса» — центр новосибирского левобережья.

Офис продаж квартир квартала «Расцветай на Зорге»:

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1

2 этаж, офис № 205

Тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Стоимость квартиры указана на момент публикации. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог находящейся в собственности квартиры в пользу банка. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период по 31.12.2022* года включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях — на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Подробности в офисе продаж и по телефону 255-88-22

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