«Медузы сибирские»: жители Новосибирска удивились странным грибам, оттаявшим в Оби

Общественник Владимир Кириллов снял на видео странное явление на Оби, на которой едва вскрылся лед.

На кадрах видно, что вдоль берега в районе Краснообска плавают загадочные белые круги.

― Грибы на Оби или медузы сибирские. Первый раз их вижу, ― прокомментировал Кириллов.

Многие горожане подозревают, что это какое-то химическое загрязнение.

Всем очевидно, что медузы в Оби ― явление фантастическое при таких низких температурах.

― Обычно на воде себя так ведет масло. Жир мог быть на льду. Потом под воздействием тепла и солнца образовался двумерный струк в лужах. При похолодании масло по краям замерзло, ― предположил эколог Сергей Пащенко.

В комментариях в социальных сетях люди забеспокоились о состоянии реки.