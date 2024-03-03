«Медузы сибирские»: жители Новосибирска удивились странным грибам, оттаявшим в Оби

Общественник Владимир Кириллов снял на видео странное явление на Оби, на которой едва вскрылся лед.
На кадрах видно, что вдоль берега в районе Краснообска плавают загадочные белые круги.
― Грибы на Оби или медузы сибирские. Первый раз их вижу, ― прокомментировал Кириллов.
Многие горожане подозревают, что это какое-то химическое загрязнение.
Всем очевидно, что медузы в Оби ― явление фантастическое при таких низких температурах.
― Обычно на воде себя так ведет масло. Жир мог быть на льду. Потом под воздействием тепла и солнца образовался двумерный струк в лужах. При похолодании масло по краям замерзло, ― предположил эколог Сергей Пащенко.
В комментариях в социальных сетях люди забеспокоились о состоянии реки.
― Точно химия!
― Природная аномалия на реке!
― Хотелось бы сказать, что все хорошо, но факты говорят обратное.
Фото/видео: Владимир Кириллов.
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