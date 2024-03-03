Семья из Новосибирска провалилась под лед на Байкале

Семью из Новосибирска от верной гибели спасли сотрудники МЧС по Иркутской области. Водитель автомобиля, пытаясь сократить путь до Бурятии, сильно рискнул своей жизнью и здоровьем семьи.

― Водитель выехал на акваторию озера в районе Бугульдейки. Но далеко уехать не смог: у мыса Красный Яр, между Бухтой Песчаной и посёлком Бугульдейка, машина провалилась задними колёсами в ледовый разлом. Люди выбрались из автомобиля и позвонили в экстренные службы. Во внедорожнике находились две женщины и ребёнок, ― прокомментировали в МЧС по Иркутской области.

Спасатели эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли сибиряку вытащить автомобиль.

Теперь нарушителю грозит административный штраф, но главное, что семья осталась живой, и никто серьезно не пострадал. Новосибирец пообещал больше так не рисковать в своем путешествии.