«У него только 3 кг медалей и пенсия 14 тысяч»: новосибирцы организовали сбор для 81-летнего рекордсмена России

Известный на всю Россию спортсмен Владимир Чудинов, имя которого занесли в книгу рекордов, живет очень скромно. Самое главное увлечение 81-летнего пенсионера ― бег. Босиком и в шляпе он пробежал 101 марафон!

Жители Новосибирска часто встречали Чудинова на улице или в парках на пробежках. Этот мужчина с первого взгляда приковывает к себе внимание и выделяется из толпы. В любое время года спортсмен продолжает свои тренировки.

На днях, популярного пенсионера случайно подвозила волонтер Юлия Никандрова.

― Возвращаясь поздно ночью домой, мой взор упал на одиноко бредущего дедушку. Час ночи, за бортом -30. Дедушка прикрывал лицо варежкой — пытался согреться. Проехать мимо, не предложив ему помощь, мы не могли. Остановились. Пожилой мужчина с радостью сел в тёплую машину. Разговорились. Выяснилось, что Владимир Иванович проведывал свою больную сестру, засиделся у неё в гостях, опоздал на последний троллейбус и отправился домой из одного конца города в другой пешком!, ― рассказывает Юлия.

По дороге сибирячка и случайный пассажир разговорились. Юлия узнала его историю и очень прониклась к пенсионеру.

― Не смотря на свои достижения, пожилой мужчина живёт очень скромно. Всё что у него есть — 3 кг честно заработанных медалей за участие в марафонах, пенсия в 14 тыс. руб., половина из которой уходит на оплату коммунальных услуг и долг за поездку на московский марафон в 2022 году. Владимир Иванович регулярно ездит в бесплатную социальную столовую «Добродомика», экономит на всём, чтобы вернуть долг. Согласитесь, как-то это всё неправильно. В общем, сердце моё ёкнуло. Возможно, вместе мы сможем погасить долг нашего уважаемого земляка и дать ему шанс пробежать ещё один марафон ― босиком и в шляпе!, ― написала сибирячка в своих социальных сетях.

На призыв женщины уже откликнулись неравнодушные подписчики. Они переводят на карту волонтера для дедушки от 300 до 5000 рублей. Такими темпами долг марафонца быстро закроется.