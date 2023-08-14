Медведь-убийца терроризирует жителей села под Новосибирском

Сельская администрация предупредила местных жителей об опасном хищнике, который разгуливает на окраине населенного пункта. Людей просят не ходить в лес и не покидать пределы села.

О происшествии с пропажей девяти овец рассказала Усть-Таркская районная газета «Знамя труда».

— Когда пара окровавленных животных прибежала домой, стало понятно, что это дело лап дикого зверя. Выяснилось, что похитителем стал медведь. Местные жители вместе с егерями прошли по кровавым следам дикого преступника. В пятистах метрах от населенного пункта были обнаружены захоронения. Медведь вырыл глубокие ямы, завалил их ветками и травой, — сообщает издание.

Часть добычи косолапый успел съесть, а часть оставил про запас. Вероятно, что это медведица с медвежатами.

Разрешение на убийство зверя получить невозможно, так как животное обитает на территории заказника.