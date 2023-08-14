Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

— В рамках работы по подготовке нового проекта бюджета на 2024-2026 годы Минфин планирует на этой неделе завершить предварительные минимальные оценки по доходам и минимальным бюджетам для органов власти. На следующей неделе, до 28 августа,коллеги получат предварительные оценки потенциальных возможностей бюджета на 2024 год, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По итогам минувшей неделе в доходную часть областного бюджета поступили почти 164 млрд рублей. Из них 130 млрд — собственные доходы бюджета региона: план выполнен на 60%.

По данным Минфина, общий объем доходов областного бюджета на 2024 год пока прогнозируется на уровне 258,4 млрд рублей, на 2025 год — 262,8 млрд. Расходы в 2024 году планируются на сумму 267,3 млрд рублей, в 2025-м — 269,3 млрд. Дефицит областного бюджета планируется сократить в 5 раз в 2024 году — до 8,8 млрд рублей, а в 2025-м — до 6,4 млрд.

Согласно июльским поправкам, принятым региональным парламентом, в соответствии с законопроектом доходная часть областного бюджета увеличена на 4,193 млрд рублей., в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 3,8 млрд рублей, объема безвозмездных поступлений — на 355,9 млн. Общее увеличение расходов областного бюджета в 2023 году планируется в сумме 10,089 млрд рублей. В результате поправок доходы областного бюджета 2023 года составят 276,18 млрд рублей, расходы — 322 млрд, дефицит — 46,8 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что в области возникли проблемы с проведением торгов на ремонт дорог.