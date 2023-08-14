Житель Новосибирска, стрелявший в прохожего, задержан — МВД

Инцидент со стрельбой произошел в ночь с 11 на 12 августа в Железнодорожном районе города. Очевидцы сообщили, что к парню с девушкой на улице Нарымской стала приставать компания молодых людей. После словесной перепалки один из участников конфликта достал травматическое оружие и выстрелил в оппонента. Пули попали в глаз и живот.

—Пострадавший 22-летний житель Барабинского района был госпитализирован. Сотрудники полиции организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате личность подозреваемого была установлена, им оказался ранее не судимый 24-летний житель Заельцовского района. При обыске полицейские обнаружили и изъяли зарегистрированный на него травматический пистолет и 50 патронов, — сообщили в пресс-службе МВД региона.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении стрелявшего избрана подписка о невыезде.