Медвежонка, лакомившегося малиной в огороде, прогнали криками под Новосибирском

Жители Троицкого восхищены поступком местных мужчин. Смелым сибирякам удалось сохранить жизнь косолапому и защитить односельчан.

В социальных сетях опубликовано видео, где несколько мужчин кричат на небольшого медведя. Хищник, которого застали врасплох за поеданием урожая, спешно убегает в лес.

― Медвежонок сидел в кустах малины, потому что испугался шума. Возможно, в селе он пробыл не один день, потому что в предыдущую ночь собаки в деревне разрывались от лая, хотя видимых причин для этого не было. Жители поспешили вызвать сотрудников Минприроды и полицию, ― рассказывает районное издание «Кулундинская новь».

Охотоведы оперативно прогнали незваного гостя и даже сопроводили его за территорию села на автомобилях. Косолапый остался жив.

По словам местных жителей, в селе видят медведя впервые за многие десятилетия. Теперь их интересует вопрос: где мама медвежонка?