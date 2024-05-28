Медведя, задравшего двух коров, убили в Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области медведь напал на двух коров. По словам местного фермера, нападение произошло 21 мая недалеко от деревни Натальинка.

Поскольку косолапого видели в окрестностях населённых пунктов, региональное министерство природных ресурсов дало разрешение на его отстрел. Охотоведы обнаружили медведя и ликвидировали его. Теперь жители района могут чувствовать себя в безопасности.

— Все проблемы точно от безответственности. В законе нет понятий «непредумышленное браконьерство» или «предумышленное регулирование», — говорится в сообщении Евгения Шестернина, главы Минприроды региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Заельцовском бору Новосибирска горожане встретили медведя.