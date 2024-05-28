«АЛРОСА» будет искать алмазы по методу новосибирских ученых

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и представители компании АК «АЛРОСА» провели переговоры и договорились протестировать алгоритмы искусственного интеллекта и математической обработки данных, разработанные новосибирскими учеными, при обработке материалов геологоразведки. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе института.

— На основе анализа данных, практикуемого учеными ИВМиМГ СО РАН, мы рассчитываем получить прогнозы распределения участков с потенциальными кимберлитовыми телами, — прокомментировал постановку задачи Илья Серов. — Для пробных исследований выбран перспективный, но при этом сложный геологический район, где обычные методы поиска алмазосодержащих пород весьма затратны. Познакомившись с докладами коллег из ИВМиМГ СО РАН, мы убедились, что применение методов искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения для наших задач возможно, но требует аккуратности и глубоких профильных знаний и навыков.

Как отметил начальник управления минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА» Илья Серов, такое сотрудничество станет для компании первым опытом привлечения к геолого-геофизическим изысканиям научно-исследовательской организации не геологического, а математического профиля.

По его словам, руководство геологоразведочного комплекса «АЛРОСА» считает очень важным и перспективным использование самых передовых технологий геологических изысканий для решения практических задач, в частности поиска новых месторождений алмазов.

— Коллектив ИВМиМГ СО РАН обладает удачным «сплавом» компетенций и опыта в области математики и геофизики, в том числе сотрудники института продемонстрировали изначальное понимание геологопоисковых задач на алмазоносные тела. Мы разговаривали на одном языке. Вместе с тем для получения значимого результата предполагаемых работ необходима интенсивная коммуникация между специалистами ИВМиМГ и экспертами геологоразведочного комплекса «АЛРОСА», чтобы дополнить компетенции друг друга, — отметил руководитель направления новых проектов АК «АЛРОСА» Андрей Бутенко.

По мнению заместителя директора по научной работе ИВМиМГ СО РАН, профессора Игоря Ельцова, сотрудничество с крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией — не только признание научных достижений института, но и реальная возможность применить результаты фундаментальных исследований для практических задач геологоразведки. Совместная работа даст толчок к дальнейшему развитию математических задач геофизики, реализуемых в институте.

«АЛРОСА» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы «АЛРОСА» расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В группе «АЛРОСА» работают более 30 тысяч человек, отмечается на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что залежи меди обнаружены в Новосибирской области.