В Заельцовском бору Новосибирска горожане встретили медведя

Территорию Заельцовского бора оцепили из-за гуляющего медведя.

По заявлению Минприроды Новосибирской области Евгения Шестернина, поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу.

— Наши охотоведы ищут следы. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей, — отмечает министр.

Он подчеркивает, что мишка, скорее всего, поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания. Пока его найти не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что комбайнеры прогнали медведя с поля под Новосибирском.