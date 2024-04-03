В Заельцовском бору Новосибирска горожане встретили медведя

Территорию Заельцовского бора оцепили из-за гуляющего медведя.
По заявлению Минприроды Новосибирской области Евгения Шестернина, поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу.
— Наши охотоведы ищут следы. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей, — отмечает министр.
Он подчеркивает, что мишка, скорее всего, поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания. Пока его найти не удалось.
Ранее редакция сообщала о том, что комбайнеры прогнали медведя с поля под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор: wirestock
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru