Власти Новосибирска планируют выкупить две квартиры в аварийном доме

В Новосибирске власти планируют выкупить две квартиры в аварийном доме №18а по улице Ростовская в Первомайском районе. Постановление опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Согласно данным 2 ГИС, дом построен в 1931 году из дерева.

Также власти выкупят земельный участок площадью более 1,4 тыс кв. м. Он находится в общей долевой собственности. Участок находится в районе перекрестка улиц Героев Революции и Ростовской.

Ранее редакция сообщала о том, что 24 дерева и более 400 кустов высадят на бульваре Красного проспекта.