МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

Именно здесь один интернет-пользователь качает в среднем 13,3 ГБ трафика в месяц. Остальные лидеры из топ-3 населенных пунктов также расположены за пределами больших городов.

На втором месте село Верх-Каргат Каргатского района с показателем 12,3 ГБ на абонента, на третьем – поселок Чикман в Чулымском районе: 12 ГБ. Это в 10 раз больше, чем средний уровень потребления трафика абонентов в сибирской сети МегаФона.

То, что самые «качающие» пользователи живут в сельской местности – закономерно, ведь для многих из них мобильный доступ – единственный способ выйти в интернет. Именно поэтому основной акцент в строительстве сети 4G МегаФон делает на районах области. С начала 2021 года компания за счет модернизации и установки новых базовых станций увеличила скорость мобильного интернета в 38 населенных пунктах региона, при этом 30 из них – села и деревни.

Впервые базовые станции МегаФона четвертого поколения появились в 22 небольших поселениях, где живут в общей сложности более 20 тысяч человек. С появлением 4G скорость мобильного интернета в сети выросла в среднем в 5 раз и теперь позволяет общаться по видеосвязи и смотреть кино онлайн без прерываний, дистанционно учиться и работать, удаленно получать госуслуги. Жители сел уже активно пользуются новыми цифровыми возможностями. Так, например, абоненты из села Заковряжино (Сузунский район) стали качать в 1,5 раза больше трафика, из села Кама (Куйбышевский район) – в 2, а в поселке Сосновка (Искитимский район) объем передачи данных вырос в 2,5 раза.

«Учитывая географические особенности нашего региона, покрытие сетью LTE удаленных населенных пунктов – непростая задача. Тем не менее только с начала этого года число сельских жителей области, которым доступен 4G МегаФона, выросло на 7%», – комментирует директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Активное строительство сети 4G позволило МегаФону увеличить среднюю скорость передачи данных в регионе. По данным независимого исследования Ooklа, за год она выросла на 30% и составляет 40,56 Мбит/с – это лучший показатель по результатам более 160 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в области.